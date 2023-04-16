search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 15:26
16.04.2023 18:17

Αγοράζει τον Μίλικ η Γιουβέντους

JUVENTUS

Σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ ήρθε η Γιουβέντους ώστε ο Αρκάντιους Μίλικ να αγωνίζεται πλέον με τη «Μεγάλη Κυρία» ως κανονική μεταγραφή.

Ο 29χρονος επιθετικός έπαιζε ως δανεικός στο Τορίνο από το περασμένο καλοκαίρι και πλέον θα παραμείνει μέχρι το 2026 μετά την ενεργοποίηση της συμφωνίας αγοράς του πολωνού ποδοσφαιριστή με 7 εκατ. ευρώ.

Ο Μίλικ αναμένεται να λάβει και πριμ 2 εκατ. ευρώ για την υπογραφή του συμβολαίου του με ετήσιες αποδοχές στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο παίκτης μετράει φέτος 27 συμμετοχές και 8 γκολ.

