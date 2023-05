Συναγερμός σήμανε στο Μπάκιγχαμ το βράδυ της Τρίτης (2/5), καθώς άνδρας πέταξε φυσίγγια κυνηγετικού όπλου στους χώρους του παλατιού.

Όπως μετέδωσε το BBC, οι Αρχές πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη και προχώρησαν σε μία σύλληψη.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζόζεφ Μακ Ντόναλντ, δήλωσε:

«Οι αστυνομικοί έδρασαν αμέσως για να συλλάβουν τον άνδρα και τέθηκε υπό κράτηση. Δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς ή για τραυματισμούς αστυνομικών ή πολιτών. Οι αστυνομικοί παραμένουν στον τόπο του συμβάντος και οι περαιτέρω έρευνες συνεχίζονται».

