Η Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του Μαϊου με πλήθος εκδηλώσεων. Φεστιβάλ comics, εικαστικά εργαστήρια, Bio Festival, άσκηση με ποδήλατα αλλά και μουσικές εκδηλώσεις είναι μερικά από τα events που έρχονται προσεχώς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

05.05 || Sustainable Future: Prospects and Challenges of the Energy Sector

Κατανόηση των προοπτικών και των προκλήσεων του ενεργειακού τομέα μέσα από παρεμβάσεις ακαδημαϊκών, εκπροσώπων των θεσμών της αγοράς. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στην ανάδειξη του οικονομικού σκέλους της αγοράς ενέργειας, του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου και των ευκαιριών του πράσινου μετασχηματισμού. Διοργάνωση Get Involved σε συνεργασία με το Just In Case. Είσοδος Ελεύθερη

06 – 08.05 || Bio Festival

Το 3ο Bio Festival έρχεται με 100 εκθέτες και πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις γύρω από το healthy lifestyle και το eco-living! Το Bio Festival 2023, με ακόμα πιο πλούσιες στοχευμένες εκδηλώσεις, θα αποτελέσει την μεγαλύτερη γιορτή στην πόλη, όπου θα κυριαρχήσει το πάθος για τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα και η αγάπη για το περιβάλλον και θα γίνει συνώνυμο του σύγχρονου healthy και eco lifestyle | Είσοδος Ελεύθερη

06 – 08.05 || To ΒΜΦ συμμετέχει στο Bio Festival με εκπαιδευτικές δράσεις για όλη την οικογένεια

Μέσα από δύο ξεχωριστά εικαστικά εργαστήρια και ένα «δροσερό» κυνήγι θησαυρού, από τo Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης, οι μικροί μας φίλοι θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης και της καλής διατροφής, θα ανακαλύψουν τη σημασία του νερού λύνοντας μοναδικά μυστήρια μέσα στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα και φυσικά… θα διασκεδάσουν στη μεγαλύτερη οικολογική γιορτή πόλης! | Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

11, 18, 25.05 || Απογευματινές ξεναγήσεις στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 10 χρόνια Μουσείου!

Η ομάδα του ΒΜΦ προσκαλεί το ενήλικο κοινό να ανακαλύψει εκ νέου το Μουσείο μέσα από οργανωμένες απογευματινές ξεναγήσεις με ελεύθερη συμμετοχή. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν, πίνοντας ένα early drink, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου φωταερίου, θα έρθουν σε επαφή με τις μυρωδιές του, θα ακούσουν τις ιστορίες των εργαζομένων μέσα από ηχητικά τεκμήρια και θα αγγίξουν τα μηχανήματα που παραμένουν ακέραια στον χώρο. *Στις 18 Μαΐου, γιορτάζοντας και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με θέμα: Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μετά το τέλος της ξενάγησης ένα μοναδικό DJ set μέσα στα βιομηχανικά κτίρια

12 – 14.05 || Comicdom CON Athens 2023

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ comics της Αθήνας! 170 δημιουργοί comics και εικονογράφοι, διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις comics και εικονογράφησης, καταστήματα και εκδοτικές, προβολές animation, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, sketch events, διαγωνισμός cosplay, απονομή Ελληνικών Βραβείων Κόμικς, ομιλίες και panels, συνθέτουν το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής των comics. | Είσοδος Ελεύθερη

13.05 || Cities For Cycling: Βόλτα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου με ποδήλατα

Ψυχαγωγία και άσκηση σε μια έξοδο, συνδυάζοντας τέχνη και ποδήλατο! Διαδρομές «φιλικές» στο ποδήλατο, με εξαιρετικά χαλαρό ρυθμό. To Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου μας υποδέχεται για μια σύντομη ξενάγηση στους bike friendly χώρους του. Γιατί, όπως και να το κάνεις, το ποδήλατο… είναι η «τέχνη» του να απολαμβάνεις την πόλη σου! Στο πλαίσιο του Athens City Festival | Σημείο Εκκίνησης: Πλατεία Κοτζιά | Συμμετοχή: Δωρεάν

14.05 || Μια βόλτα στο μουσείο με… σακίδιο

Μέσα από μια πρωτότυπη ξενάγηση με «ξεναγό» το διαδραστικό κίτρινο σακίδιο, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου προσκαλεί τα παιδιά 4-11 ετών με τις οικογένειές τους να ανακαλύψουν καθημερινά (ώρες λειτουργίας μουσείου) ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Αθήνας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Extra tip: Την Κυριακή 14 Μαΐου, 12.00-14.00, οι άνθρωποι του μουσείου θα βρίσκονται στον χώρο να διευκολύνουν στη χρήση του σακιδίου και να παρέχουν στο κοινό ιστορικές πληροφορίες για το εργοστάσιο φωταερίου.

14.05 || «Μικροί κηπουροί με πινέλα»

Υπαίθριο εικαστικό εργαστήρι από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου για παιδιά 3-9 ετών | Οι μικροί μας φίλοι παίρνουν τα πινέλα τους και ζωγραφίζουν μικρές κεραμικές γλάστρες. Στη συνέχεια, γίνονται «μικροί κηπουροί» και μεταφυτεύουν στα γλαστράκια τους πολύχρωμα λουλούδια, μαθαίνοντας να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους | Απαραίτητη η κράτηση.

19.05 || Beat The Barriers Festival

Οι Cool Crips παρουσιάζουν στο πλαίσιο του Athens City Festival το 1ο Προσβάσιμο Hip Hop Festival που θα ελαχιστοποιεί τα εμπόδια! Με τη συμμετοχή των SASKE, ΚΑΤΟΧΟΣ, EXPE και όχι μόνο… Σε συνεργασία με την Atlas E.P | Είσοδος Ελεύθερη

19 – 20.05 || ThinkBiz Academy: Το Μέλλον της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το πιο εξωστρεφές εγχείρημα του ThinkBiz, αποτελεί ένα ιδιαίτερο event επιχειρηματικότητας από νέους για νέους, προσφέροντας ένα διήμερο γεμάτο γνώση και εμπειρία σε κάθε παρευρισκόμενο. Σκοπός του, η ένταξη των νέων στον επιχειρηματικό κόσμο μέσω ομιλιών και workshops από καταξιωμένους startuppers, ομιλητές και trainers, σε συνδυασμό με πληθώρα διαδραστικών happenings, όλα με στόχο να προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία 360 μοιρών στο συμμετέχοντα, διαφοροποιώντας το από οποιοδήποτε άλλο event επιχειρηματικότητας!

20.05 || Vassilikos «The Grand Duet»:

Η συναυλία-πάρτι για τα «10 χρόνια ΒΜΦ» | Τα 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης συμπληρώνει φέτος το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το γιορτάζει με μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων. Στο μεγάλο μουσικό πάρτι γενεθλίων του μουσείου ο Vassilikos έρχεται για μια ξεχωριστή συναυλία στην οποία θα παρουσιάσει το project «The Grand Duet» που μοιράζεται με τον Γιώργο Τριανταφύλλου | Είσοδος Ελεύθερη

22 – 29.05 || 22nd Athens Jazz

Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της πόλης, που αποτελεί το καθιερωμένο ραντεβού των μουσικόφιλων της Αθήνας, και όχι μόνο, μας δίνει για 22η χρονιά την ευκαιρία να απολαύσουμε ζωντανά όλες τις τάσεις της τζαζ παγκοσμίως μέσα από 21 συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών και ανερχόμενων σχημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθιστώντας το φεστιβάλ ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά των τελευταίων χρόνων | Είσοδος Ελεύθερη

22 – 28.05 || Έκθεση Φωτογραφίας METApolis “Changing Lanes”

131 φωτογράφοι μελετούν μέσα από τον φακό τους, τις έννοιες της Φωτογραφίας δρόμου, της σκηνοθετημένης φωτογραφίας, του αστικού τοπίου, του Urban. Στην έκθεση αυτή πρωταγωνιστεί η πόλη-μετάπολη, πέρα από αυστηρούς αρχιτεκτονικούς, κοινωνιολογικούς, ιστορικούς, υλικούς και καλλιτεχνικούς κανόνες και περιορισμούς που καταπιέζουν την προσωπική οπτική και παγιδεύουν το «κλικ» | H έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Athens Jazz | Είσοδος Ελεύθερη

22 – 28.05 || The Meet Market

Mία νομαδική αγορά καινοτομίας και δημιουργικότητας. Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης & ευεξίας, τέχνης & διακόσμησης, είδη για το παιδί, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage αντικείμενα, street food, διαδραστικά παιχνίδια, DJ sets & θετικά vibes σε μια γιορτή του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος. Η αγαπημένη αγορά της πόλης, συναντά το 22ο Athens Jazz και κλείνουν το μάτι στο καλοκαίρι στήνοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου | Είσοδος Ελεύθερη

22 – 28.05 | «10 χρόνια ΒΜΦ»: Athens Jazz edition!

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει φέτος τα 10 του χρόνια και, στο πλαίσιο του Athens Jazz, οι μουσειακοί χώροι του θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό από τις 18.00 – 20.00. Είσοδος ελεύθερη. *Extra tip: Την Παρασκευή 26 Μαΐου οι άνθρωποι του Μουσείου θα βρίσκονται στους χώρους του Μουσείου, διευκολύνοντας το κοινό να ανακαλύψει την ιστορία και τη λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας..

26 – 28.05 || Vinyl Market

Το φεστιβάλ βινυλίου συναντά τη μεγαλύτερη μουσική παραγωγή της Τεχνόπολης για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το 22ο Athens Jazz. Το μεγάλο event της πόλης επιστρέφει και πάλι ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες, νέες κυκλοφορίες, αλλά και με πολλά άλλα μουσικά εκθέματα | Είσοδος Ελεύθερη

27.05 || Έκθεση Ακουστικών

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές του κόσμου με ακουστικά διαφόρων τύπων, κατηγοριών τιμής, τεχνολογιών και σχεδίασης. Από ασύρματα και noise canceling, για μέσα και για έξω από το σπίτι, μέχρι high–end και audiophile μοντέλα. Μια μοναδική εκδήλωση του περιοδικού Hxos+ που δεν πρέπει κανείς να χάσει | ΙΝΝΟVΑΤΗΕΝS | Είσοδος Ελεύθερη

28.05 || Στην αυλή του εργοστασίου

Εικαστικό εργαστήριο από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου για οικογένειες με παιδιά από 3-9 ετών. Οι μικροί μας φίλοι απασχολούνται δημιουργικά, έρχονται σε επαφή με την τέχνη πέρα από το πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και πειραματίζονται με μικτές τεχνικές και νέους τρόπους έκφρασης. Απαραίτητη η κράτηση

28.05 || Ιστορίες από το Γκαζοχώρι

Με αφορμή τα 10 χρόνια από την ίδρυση του, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου διοργανώνει τους Βιομηχανικούς Περιπάτους στην πόλη της Αθήνας. Ενήλικες και οικογένειες με παιδιά από 12 ετών, μαζί με τον επίκουρο καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γιάννη Στογιαννίδη, γνωρίζουν το Γκαζοχώρι, την ιστορία και τα ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά της γειτονιάς γύρω από το εργοστάσιο φωταερίου.

29.05 – 01.06 || Athens Music Week

Για 5η συνεχόμενη χρονιά επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και παρουσιάζει, από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, πάνελ, παρουσιάσεις, ομιλίες, ανοιχτές roundtable συζητήσεις, εκπαιδευτικά workshops, showcase συναυλίες στην καρδιά της πόλης, dj sets, networking events, speed meetings και άλλα open–air happenings! Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με ένα άκρως φεστιβαλικό live στην Κεντρική Σκηνή της Τεχνόπολης με ένα φοβερό line-up έκπληξη που θα ανακοινωθεί σύντομα!

Έως 18.09 || Dinner in the sky

Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά.. στον ουρανό της πόλης, για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση σας υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο Industrial Gas Museum Shop για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα…

Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E–mail: [email protected]–technopolis.gr

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο με θέα 360° που προσφέρει ένα «ταξίδι» στον μαγικό κόσμο της βιομηχανικής κληρονομιάς μέσα από την καινοτόμα και διαδραστική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) “Athens IndustRy” υπόσχονται να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της πόλης.

Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Check your dates now! Βρες τη μέρα που θα επισκεφθείς την Τεχνόπολη!

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr