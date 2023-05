Τα δύο πρώτα Fast and Furious παίζουν από σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους και έρχονται για να μας θυμίσουν ξανά την ιστορία των αντιπάλων ομάδων δρόμων του Λος Αντζελες.

Τα «Movie Nights» συνεχίζονται στα Village μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η επανακυκλοφορία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τώρα, το επιτυχημένο franchise, Fast, είναι πανέτοιμο να σας υποδεχθεί.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η επίσημη σελίδα των Village, θα δείτε τις επανεκδόσεις των The Fast and the Furious και 2 Fast 2 Furious, με καλύτερη εικόνα και ήχο, αλλά και extended υλικό.

Έτσι, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να τα παρακολουθήσετε ξανά, για να προετοιμαστείτε κατάλληλα για το Fast X, το οποίο θα παίξει και αυτό στους κινηματογράφους μέσα στον Μάιο.

Για πόσες μέρες θα παίζουν στα Village Cinemas;

The Fast and the Furious (επανέκδοση 2001) – Από 4 έως 10 Μαΐου – Διάρκεια 106 λεπτά

2 Fast 2 Furious (επανέκδοση 2003) – Από 4 έως 10 Μαΐου – Διάρκεια 107 λεπτά

Αξίζει να αναφερθεί ότι το The Fast and the Furious: Tokyo Drift (επανέκδοση 2006) θα έρθει και αυτό στις 11 Μαΐου και θα παίζει για πέντε ημέρες.

