Ένοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο επικεφαλής της αίρεσης «Εκκλησία των Εθνών» και ο στενός του συνεργάτης για τη λειτουργία χώρου λατρείας χωρίς άδεια, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Grtimes.gr, στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών και στον δεύτερο ποινή φυλάκισης δύο μηνών και 15 ημερών, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Οι ποινές είναι με τριετή αναστολή.

Οι δύο κατηγηρούμενοι συνελήφθησαν το καλοκαίρι του 2022 ύστερα από έλεγχο της αστυνομίας, μετά τις αντιδράσεις για τελετές με εξορκισμούς, στην πλατεία Δικαστηρίων, χωρίς καμία άδεια από την αστυνομία και τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Οι συγκεντρώσεις και οι εξορκισμοί της αίρεσης “Εκκλησίας των Εθνών” φέρεται να ξεκινούν το 2006, ενώ ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ερευνάται η δράση της.

Ο Χάρης Τσακωνίδης – γνωστός και ως «άνθρωπος του Θεού» και ο συνεργάτης του συνελήφθησαν την 27η Αυγούστου 2022 και σ ε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί θρησκευτικής ελευθερίας.

Στις 27 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε εγκαταστάσεις στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, όπου υπήρχαν συγκεντρωμένα άτομα.

Επί τόπου συνελήφθη ο 24χρονος Δημήτρης Παναπακίδης, ως προσωρινά υπεύθυνος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για χώρο λατρείας, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οίκου του σχετικού Νόμου.

Λίγη ώρα αργότερα, ο επικεφαλής της «Εκκλησίας των Εθνών», Χαράλαμπος Τσακωνίδης, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. Θέρμης και συνελήφθη επίσης ως νόμιμος εκπρόσωπος.

Τι ισχυρίστηκαν στην απολογία τους

Κατά την απολογία του ο πρώτος μίλησε για παρεξήγηση: «Οι αστυνομικοί μάλλον μπέρδεψαν τα γραφεία της μη αστικής εταιρείας με τον χώρο της θρησκευτικής μας λατρείας.Εκείνη τη μέρα δέχθηκα κλήση από τον διοικητή του Α.Τ. Θέρμης και μου είπε να πάω αμέσως στο τμήμα. Εκεί μου εξήγησε ότι έγινε έλεγχος στα γραφεία της εκκλησίας και διαπιστώθηκε δήθεν ότι κάναμε λειτουργία εκείνη τη μέρα. Αυτό δεν ισχύει γιατί γίνονταν εργασίες από κάποιους εθελοντές. Για τις βαριές επαγγελματικές εργασίες κλήθηκαν επαγγελματίες. Μαζευόμασταν σποραδικά πότε στο βουνό στην Ευκαρπία και πότε σε ξενοδοχεία και σε χώρους δεξιώσεων και συνεδριάσεων που νοικιάζαμε».

Ο δεύτερος απολογήθηκε ως εξής: «Κάποια στιγμή παρατηρώ ένταση δίπλα στην πόρτα. Άκουσα ερωτήματα: Τι συμβαίνει εδώ; Ποιοι είστε; Κάνετε λειτουργία; Είχα μιλήσει νωρίτερα με την αστυνομία. Μου είχαν ζητήσει κάποια χαρτιά και τους απάντησα. Ήταν έντονες οι φωνές του Αστυνομικού. Με το θάρρος της προηγούμενης επικοινωνίας απάντησα εγώ: Δεν κάνουμε λειτουργία. Δεν δείχνετε σεβασμό σε έναν ιερό χώρο. Θεώρησα τον τόνο του έντονο και προσβλητικό και ζήτησα από τους αστυνομικούς να βγουν έξω. Δέχτηκαν. Μου ζήτησαν άδεια λειτουργίας. Τους είπα ότι δεν είμαι ο πάτερ, είμαι ένας εθελοντής. Τους είπα ότι αν χρειάζονται κάτι να μου το στείλουν γραπτώς. Πήρε τηλέφωνο και είπε ότι θα σε προσάγουμε. Ακολούθησα χωρίς να φέρω αντίσταση. Μετά ήρθε ο πάτερ και ακολούθως μας συνέλαβαν. Η μητέρα μου είναι μέλος της εκκλησίας».

Τελετές με εξορκισμούς στην Αριστοτέλους

Υπενθυμίζεται ότι στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, δύο Κυριακές, μια τον Ιούλιο και μια τον Αύγουστο, στήθηκαν η υπαίθρια «εκκλησία» με καρέκλες και μια μεγάλη οθόνη στην οποία παρουσιάζονταν βίντεο από άλλες τελετές. Αρκετά άτομα συμμετείχαν στο τελετουργικό.

Η εκδήλωση και τα όσα διαδραματίζονταν κατά τους εξορκισμούς παρουσιάζονταν στη μεγάλη οθόνη που είχε τοποθετηθεί. “Get out, get out” ακουγόταν να φωνάζει ένας εκ των διοργανωτών, μπροστά από μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Οι τελετές έγιναν από την αυτοαπακαλούμενη «Εκκλησία των Εθνών», η οποία μάλιστα είχε σκοπό να πραγματοποιήσει και άλλες τέσσερις τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε επίσης:

Τριπλή εξιχνίαση υποθέσεων παιδικής πορνογραφίας

Δίκη Καμπανού: Ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον φίλο του Άλκη ο «Αθηναίος»

Γλυκά Νερά: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των αστυνομικών στη δίκη Αναγνωστόπουλου – «Κακός ηθοποιός ο πιλότος»