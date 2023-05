Έχει περάσει ενάμισης χρόνος μετά τη λήξη της υποχρεωτικής κηδεμονίας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς κι όπως λένε οι κοντινοί της άνθρωποι τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά.

To TMZ κυκλοφόρησε το τρέιλερ του αφιερώματος που ετοίμασε για τη ζωή της ποπ σταρ σήμερα, με τίτλο «TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom». Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από τον γάμο της με τον Σαμ Ασγκάρι αλλά και τις σχέσεις που έχει με την οικογένειά της.

Ο αφηγητής ακούγεται να λέει στο τρέιλερ: «Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μπορεί να είναι ελεύθερη εδώ και ενάμιση χρόνο, από όταν τελείωσε η υποχρεωτική της κηδεμονία, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη ζωή της».

Το αφιέρωμα έχει στόχο να αναδείξει τις ανησυχίες της οικογένειάς της και των κοντινών της προσώπων που πιστεύουν ότι η τραγουδίστρια αποτελεί κίνδυνο τόσο για τους άλλους, όσο για τον εαυτό της.

Όπως ισχυρίζεται ο εκτελεστικός παραγωγός του ΤΜΖ Charles Latibeaudiere αλλά και ένας παρουσιαστής του αφιερώματος, καθώς η Μπρίτνεϊ – παλαιότερα τουλάχιστον – αποτελούσε απειλή για την ίδια αλλά και τους γύρω της, είχε δοθεί οδηγία να «κρατούν μακριά της τα μαχαίρια».

Στο τρέιλερ σωσίβιο σωτηρίας για την σταρ φαίνεται να είναι η επιστροφή της στο τραγούδι. «Πιθανότατα να είναι ακόμα στην πρώτη πεντάδα των τοπ σταρ», αναφέρεται στο κλιπ, που θα κάνει πρεμιέρα στο Fox τη Δευτέρα 15 Μαΐου, στις 21:00. Θα είναι επίσης, διαθέσιμο στις πλατφόρμες της Hulu, αλλά και της Tubi.

