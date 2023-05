Το Mega «εκτόπισε» τον Alpha από την κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή. Ανατροπή σημειώθηκε στο «κλείσιμο» του περασμένου πενθήμερου.

Το Mega συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις μεταξύ των τηλεθεατών την Παρασκευή και με μερίδιο 15,6% ήταν εκείνο που πέρασε «μπροστά». O Alpha είχε 14% μερίδιο (καταγράφοντας απώλεια σχεδόν δύο ποσοστιαίων μονάδων) με την επιλογή του να μεταφέρει την προβολή του σόου «Just the two of us» την Παρασκευή αντί του Σαββάτου, λόγω της απευθείας μετάδοσης του τελικού της Eurovision, στην ΕΡΤ1.

Μόλις 0,4% ήταν η διαφορά ανάμεσα σε STAR και ANT1, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen. Το κανάλι του Αμαρουσίου είχε καλύτερη απόδοση και σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ημέρα, χάρη στην πρωινή ειδησεογραφική «Καλημέρα Ελλάδα» αλλά και την ελληνική κωμωδία που είχε στο prime time του («Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός» του 1961).

Σε επίπεδο εκπομπών, τα περισσότερα βλέμματα συγκέντρωσε η σειρά «Η γη της ελιάς», από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας με 4,6% διαφορά από το δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα, τη σειρά «Ο παράδεισος των κυριών».

Ως τρίτο δημοφιλέστερο της ημέρας «ψηφίστηκε» το επεισόδιο της σειράς «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη» και τέταρτη επιλογή αναδείχθηκε το ριάλιτι «MasterChef».

