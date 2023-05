Ο Mark Dolan, κατά τη διάρκεια ζωντανής ειδησεογραφικής εκπομπής στο κανάλι GB News, άναψε χωρίς καμία συστολή το τσιγάρο του ενώ ήξερε πως ήταν ακόμα στον «αέρα».

Η κίνησή του αυτή δεν ήταν τυχαία καθώς ο παρουσιαστής ήθελε να επικρίνει την πρόταση του Εργατικού Κόμματος για απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

Η «συμβολική» του πράξη δίχασε με ορισμένους να την επικρίνουν και άλλους να την επευφημούν ως μία τολμηρή δήλωση ατομικών δικαιωμάτων.

'I pledge to take up this filthy habit. Just to annoy them. Arrest me! In fact, why don't I give it a go right now. Mark my words, under a Labour government, our freedoms will go up in smoke.'



Mark Dolan lights a cigarette live on air as he slams Labour's plans to ban smoking. pic.twitter.com/VXcmhGuqby