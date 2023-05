Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο τηλεοπτικό δίκτυο της «Fox» φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για τη ζωή της μετά την υποχρεωτική κηδεμονία, στην οποία την επέβαλε ο πατέρας της.

Οι εν λόγω πληροφορίες έβγαλε στην επιφάνεια το «TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom» επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, με τον σύζυγό της ποπ σταρ να αντιδρά -μέσα από τα Instagram stories του-, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τα άτομα από το περιβάλλον της που μίλησαν, χωρίς την άδειά της.

«Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να μιλήσω εκ μέρους της συζύγου μου. Δεν θα το έκανα ποτέ. Σέβομαι την ιδιωτικότητά της. Γι’ αυτό δεν μιλάω τόσο πολύ και το βρήκα απολύτως αηδιαστικό για τους ανθρώπους που ήταν στη ζωή της, τη στιγμή που η ίδια δεν είχε φωνή. Πήγαν και είπαν την ιστορία της σαν να ήταν δική τους. Ήταν απολύτως αηδιαστικό», δήλωσε ο Σαμ Ασγκάρι και πρόσθεσε:

«Πώς θα πάρεις το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη επιρροή της γενιάς μας, την πριγκίπισσα της ποπ, την αγαπημένη της Αμερικής και θα την βάλεις στη φυλακή, όπου ο πατέρας της της λέει τι να κάνει, τι νερό να πιει, ποιον να δει και να τη χρησιμοποιήσει ως μηχανή που βγάζει χρήματα; Ξαφνικά μετά από 15 χρόνια, όταν είναι ελεύθερη από όλα αυτά, ξαφνικά θες να την βάλεις στο μικροσκόπιο και θα πεις εσύ την ιστορία της;»

Σύμφωνα με το βίντεο, το αφιέρωμα αυτό φέρνει στην επιφάνεια τις ανησυχίες των κοντινών της ανθρώπων, που πιστεύουν ότι η τραγουδίστρια αποτελεί κίνδυνο τόσο για τους άλλους, όσο για τον εαυτό της.

«Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μπορεί να είναι ελεύθερη εδώ και ενάμιση χρόνο, από όταν τελείωσε η υποχρεωτική της κηδεμονία, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη ζωή της», ακούγεται να λέει ο αφηγητής στο τρέιλερ, ενώ στο τέλος του ντοκιμαντέρ, σημειώνεται πως αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σώσει τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς από την καταστριφή της αυτό δεν είβαι άλλο από το τραγούδι.

«Πιθανότατα να είναι ακόμα στην πρώτη πεντάδα των τοπ σταρ», αναφέρεται.

Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως έπειτα από 13χρονη κηδεμονία της τραγουδίστριας από τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς κάνουν λόγο για μια προβληματική συμπεριφορά.

Ο γιατρός Ντρου Πίνσκι ισχυρίζεται ότι η Μπρίτνεϊ συχνά «φωνάζει για βοήθεια», ενώ ένας άλλος ειδικός στην ψυχική υγεία, ο Δρ Τσαρλς Σόφι, δήλωσε ότι η συνήθεια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς να απομονώνεται από τον υπόλοιπο κόσμο δείχνει ανησυχητική.

«Όταν έχεις μια ψυχική ασθένεια και απομονώνεσαι, είτε το επιλέγεις είτε πρέπει, αυτό δεν είναι καλό. Αυτή η τάση δημιουργεί ένα μέρος για να αντιδράς μόνο με τον εαυτό σου, είσαι στο κεφάλι σου όλη την ώρα», ακούγεται να λέει σε ένα σημείο του ντοκιμαντέρ.

«Η Μπρίτνεϊ ζει σε εικονική απομόνωση. Τις περισσότερες φορές, είναι μόνη της στο σπίτι της» δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός του ΤΜΖ.

«Μερικές φορές κοιμάται για μέρες. Για παράδειγμα, είναι ικανή να κοιμηθεί για τρεις ημέρες συνεχόμενα και στη συνέχεια, να παραμείνει δύο ολόκληρες ημέρες ξύπνια», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της, κάτι που βέβαια οφείλεται και στον εθισμό της από τα ενεργειακά ποτά και την καφεΐνη, όπως αποκάλυψε άλλο άτομο από τον κύκλο της. Σημειώνεται ότι η συνήθεια αυτή συναντάται συχνά σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες.

Britney Spears drinks coffee and energy drinks 'by the gallons' so she can stay awake for days at a time, and has 'constant' fear' of being re-institutionalized, according to a new TMZ documentary https://t.co/vBeX6Tuh6X via @Yahoo This is unhealthy. Too much energy drink is bad