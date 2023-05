Η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε συνέντευξη και αποκάλυψε μια πιο ευαίσθητη πλευρά της, καθώς μιλώντας στο podcast «On Purpose with Jay Shetty», ανέφερε πως υπάρχουν πολλά βράδια που βάζει τα κλάματα.

Μάλιστα, εξήγησε πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως μητέρα, αλλά και οι δυσκολίες της καθημερινότητας καμιά φορά ξεπερνάνε και την ίδια.

«Όλοι λένε ότι οι μέρες είναι μεγάλες και τα χρόνια περνάνε και αυτό είναι απόλυτα αληθινό. Έτσι, όταν είσαι μέσα σε αυτό, εννοώ, ειδικά όταν είναι μωρά και πρέπει ακόμα και να τα ταΐσεις, είναι μια τρέλα. Όμως, είναι το καλύτερο χάος», σημείωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε ότι οι υποχρεώσεις τρέχουν συνεχώς, με αποτέλεσμα να φτάνουν για εκείνη στιγμές που την βγάζουν εκτός εαυτού. «Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Υπάρχουν νύχτες που κλαίω μέχρι να κοιμηθώ. Σκέφτομαι ότι “έχω αυτόν τον γ* ανεμοστρόβιλο στο σπίτι μου”. Τι μου συμβαίνει;», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης, πως τα παιδιά της έχουν εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες και τσακώνονται συχνά μεταξύ τους. «Είμαι μόνο εγώ εκεί, οπότε πρέπει να παίζω τον καλό ή τον κακό αστυνομικό. Το να είσαι γονιός είναι πραγματικά δύσκολο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να το περιγράψω», δήλωσε, ενώ χαρακτηρίσε το να είσαι γονιός «την πιο ικανοποιητική δουλειά σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σε προετοιμάσει για αυτή την εμπειρία. Είσαι περήφανος που τα κατάφερες για άλλη μια ημέρα», είπε κλείνοντας.

