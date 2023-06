Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη της Νίλα Φίσερ, αμυντικό της εθνικής Σουηδίας ότι «έπρεπε να δείξουν τα γεννητικά τους όργανα στον γιατρό» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2011 για να αποδείξουν ότι ήταν γυναίκες.

Στο νέο της βιβλίο – I Didn’t Even Say Half Of It – η Φίσερ, η οποία έπαιξε 194 φορές για τη χώρα της, περιγράφει τη διαδικασία, η οποία διεξήχθη από μια γυναίκα φυσιοθεραπεύτρια για λογαριασμό του γιατρού, ως ταπεινωτική.

Τα τεστ φύλου πραγματοποιήθηκαν γύρω από το τουρνουά του 2011 στη Γερμανία μετά από διαμαρτυρίες της Νιγηρίας, της Νότιας Αφρικής και της Γκάνας που αφορούσαν ισχυρισμούς ότι στην ομάδα της Ισημερινής Γουινέας συμμετείχαν και άνδρες.

«Μας είπαν ότι δεν πρέπει να ξυριστούμε “εκεί κάτω” τις επόμενες ημέρες και ότι θα δείξουμε τα γενετικά μας στοιχεία για τον γιατρό», γράφει η Φίσερ.

«Κανείς δεν καταλαβαίνει το θέμα με το ξύρισμα, αλλά κάνουμε ό,τι μας λένε και σκεφτόμαστε “πώς έφτασε ως εδώ;”. Γιατί είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό τώρα, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Θα έπρεπε να αρνηθούμε;

Ταυτόχρονα, κανείς δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ευκαιρία να παίξει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Απλά πρέπει να κάνουμε αυτή την αηδία, άσχετα με το πόσο άρρωστο και ταπεινωτικό είναι».

Σε συνέντευξή της στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, η Φίσερ ανέλυσε λεπτομερέστερα τη διαδικασία. «Καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω και κατεβάζω γρήγορα το παντελόνι της προπόνησης και το εσώρουχό μου ταυτόχρονα», είπε. «Ο φυσιοθεραπευτής γνέφει και λέει “ναι” και στη συνέχεια κοιτάζει τον γιατρό που στέκεται με την πλάτη στην πόρτα μου. Κάνει μια σημείωση και προχωράει στο διάδρομο για να χτυπήσει την επόμενη πόρτα.

Όταν όλες στην ομάδα μας έχουν ελεγχθεί, δηλαδή έχουν εκθέσει τον κόλπο τους, ο γιατρός της ομάδας μας υπέγραφε ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Σουηδίας αποτελείται μόνο από γυναίκες».

Σε ερώτηση για το πώς αισθάνθηκε, η Φίσερ είπε: «Είχαμε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον στην ομάδα. Οπότε ήταν ίσως το καλύτερο περιβάλλον για να το κάνουμε. Αλλά είναι μια εξαιρετικά περίεργη κατάσταση και συνολικά δεν είναι ένας άνετος τρόπος για να το κάνεις».

Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2011, η FIFA εξέδωσε τις τρέχουσες πολιτικές αναγνώρισης φύλου, οι οποίες απαιτούν από τις ομάδες να υπογράψουν δήλωση που εγγυάται ότι οι παίκτες που επιλέγονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι “κατάλληλου φύλου”. Οι εν λόγω κανόνες αναφέρουν ότι: «Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το φύλο: “Εναπόκειται σε κάθε συμμετέχουσα ένωση-μέλος να … διασφαλίσει το σωστό φύλο όλων των παικτών, διερευνώντας ενεργά κάθε αντιληπτή απόκλιση στα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου».

Δεν είναι σαφές γιατί οι παίκτριες της Σουηδίας υποβλήθηκαν σε σωματική εξέταση όταν το τεστ στοματικού επιχρίσματος – ένας φθηνός και μη παρεμβατικός τρόπος για τη συλλογή DNA από τα κύτταρα στο εσωτερικό του μάγουλου και τον προσδιορισμό του φύλου ενός ατόμου – χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και δεκαετίες.

Ο γιατρός της ομάδας της Σουηδίας το 2011, Mats Börjesson, δήλωσε ότι οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν αφού η FIFA απαίτησε άμεσο έλεγχο όταν άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για την ομάδα της Ισημερινής Γουινέας.

«Η FIFA δεν το κάνει αυτό για να είναι κακιά σε κανέναν, δήλωσε. “Ο κόσμος του αθλητισμού έχει προσπαθήσει να αποδώσει δικαιοσύνη για τα κορίτσια, ώστε να μην προπονούνται όλη τους τη ζωή και μετά να έρχεται κάποιος με ένα αδικαιολόγητο πλεονέκτημα».

Η FIFA δήλωσε ότι «έλαβε υπόψη της τα πρόσφατα σχόλια της Νίλα Φίσερ σχετικά με τις εμπειρίες της και τον έλεγχο επαλήθευσης φύλου που διεξήγαγε η εθνική ομάδα της Σουηδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2011».

