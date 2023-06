Τι δεν πρέπει να πετάς ποτέ από τη μπανάνα

Πολλοί σπεύδουν να πετάξουν αυτά τα περίεργα… κορδόνια που εμφανίζονται όταν ξεφλουδίζουμε μια μπανάνα.

Αλλά υπάρχουν μερικοί καλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να τρώτε αυτά τα νήματα, διότι είναι πολύ θρεπτικά.

Λειτουργούν σαν σωλήνες για την άντληση των σακχάρων και άλλων προϊόντων της φωτοσύνθεσης. Αυτοί οι “σωλήνες” πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί για να εκτελέσουν αυτήν τη σημαντική εργασία. Γι’ αυτό και αποτελούνται από πιο σύνθετους τύπους ινών σε σύγκριση με την υπόλοιπη μπανάνα.

“Παρόλο που δεν έχουμε κάνει εξειδικευμένες έρευνες για τα phloems, είναι πιθανό να έχουν πολύ σημαντική θρεπτική του αξία. Δεδομένου ότι προορίζονται να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, και ως εκ τούτου έχουν πιθανώς μια καθορισμένη δομή που υποστηρίζει αυτήν τη δουλειά, αναμένεται να έχουν διαφορετικό διατροφικό προφίλ από την υπόλοιπη βρώσιμη σάρκα μπανάνας”, είπε ο Nicholas D. Gillitt, επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος στο Berkley και πρώην διευθυντής στο ινστιτούτο διατροφής Dole.

“Πιθανότατα περιέχουν περισσότερους και ποικίλους τύπους ινών και δομικών στοιχείων που απαιτούνται για την λειτουργία τους. Εξαιτίας αυτού, πιθανότατα θα είχαν διαφορετικό διατροφικό προφίλ για τον άνθρωπο”, είπε ο Gillitt.

