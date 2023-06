Λιονέλ Μέσι: Απίστευτο σόου - Ντρίμπλαρε τρεις παίκτες σε 5 μέτρα (Video)

Ο Λιονέλ Μέσι άφησε με το στόμα ανοιχτό τους φιλάθλους, όταν ντρίμπλαρε τρεις αντιπάλους σε… μόλις 5 μέτρα και μάλιστα με έναν εξ αυτών να «κρεμιέται» από πάνω του.

Η φάση σημειώθηκε στο 81ο λεπτό, όταν ο διεθνής παίχτης πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου στο παιχνίδι Αυστραλία-Αργεντινή.

Μάλιστα, αν και απέφυγε έναν αντίπαλο, αυτός γραπώθηκε από τη φανέλα του Μέσι και προσπάθησε να τον καθυστερήσει μέχρι να φτάσουν… ενισχύσεις.

Ο δεύτερος Αυστραλός που εμφανίστηκε δέχθηκε κι αυτός ντρίμπλα από τον Μέσι, ο οποιός γυρίζοντας πρόσωπο προς την αντίπαλη εστία, είχε ξανά μπροστά του τον πρώτο αντίπαλο. Τον προσπέρασε σαν σταματημένο και τελευταίο εμπόδιο ήταν ένας τρίτος Αυστραλός, τον οποίο απέφυγε κόβοντας αριστερά.

Ο Λέο πήρε την μπάλα λίγο έξω από το ημικύκλιο της περιοχής και με φανταστικό τελείωμα νίκησε τον Ράιαν μόλις στα 79”, ανοίγοντας το σκορ για την Αλμπισελέστε γράφοντας ιστορία με το ταχύτερο από τα 800+ της καριέρας του.

Αυτό ήταν το έβδομο σερί ματς που σκοράρει με την Εθνική, κορυφαία επίδοση της καριέρας του, ένα σερί που άρχισε από το ματς των «16» του Μουντιάλ και πάλι κόντρα στα Καγκουρό.

