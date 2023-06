Εθνική Ελλάδας: Καταγγελίες των Ιρλανδών για τις συνθήκες παραμονής τους στο γήπεδο (Videos)

Τις συνθήκες της παρουσίας τους στο γήπεδο της ΑΕΚ για το ματς της Ελλάδας με την Ιρλανδία, καταγγέλουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι Ιρλανδοί οπαδοί αλλά και τα ΜΜΕ τους, αρκετοί οπαδοί έμειναν έξω από το γήπεδο πριν το Ελλάδα – Ιρλανδία 2-1 και ενώ είχαν εισιτήρια περίμεναν για αρκετή ώρα για να μπουν μέσα.

Όταν αυτό συνέβη τα πράγματα δεν έγιναν με καθόλου σωστό τρόπο και μπήκαν… στριμωγμένοι και με λάθος τρόπο. Επιρρίπτουν δε ευθύνες για αυτό στην Ομοσπονδία τους αλλά και στους διοργανωτές.

Most shambolic match organisation I've ever seen anywhere.



They've literally directed fans for two blocks into one, and people have to climb over a glass barrier to get to their allocated section. https://t.co/hOTq7LeTw6 pic.twitter.com/GXIqUP78eG