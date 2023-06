Πυροβολισμοί στο Ιλινόις: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες (Videο)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 20 τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που ξέσπασαν το πρωί της Κυριακής κατά τη διάρκεια ενός μαζικού εορτασμού για τη Διακαινησίμου που πραγματοποιήθηκε στο προάστιο Willowbrook του Σικάγο στις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 200 έφηβοι και νεαροί ενήλικες είχαν συγκεντρωθεί σε ένα πάρκινγκ για μια τοπική γιροτή όταν δεκάδες πυροβολισμοί ακούστηκαν γύρω στις 12:30 π.μ., σύμφωνα με το WSL-TV.

Όταν ο καπνός των όπλων διαλύθηκε, 20 άνθρωποι είχαν πυροβοληθεί, ένας από αυτούς θανάσιμα, δήλωσαν στο πρακτορείο αξιωματούχοι του γραφείου του σερίφη της κομητείας DuPage.

Δύο άλλοι βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής στο WBBM-TV.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa