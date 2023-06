Χένρι Κάβιλ: Πώς έχασε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ από τον Ντάνιελ Κρεγκ

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης της ταινίας του Τζέιμς Μποντ, «Casino Royale», Μάρτιν Κάμπελ, παραλίγο ο Ντάνιελ Κρεγκ να μην έπαιρνε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ καθώς η «οντισιόν του Χένρι Καβίλ για τον 007 ήταν καταπληκτική».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα The Express, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με το δοκιμαστικό του Καβίλ για τον ρόλο του πιο διάσημου μυστικού πράκτορα στον κόσμο.

«Έδειχνε υπέροχος στην οντισιόν», είπε. «Η υποκριτική του ήταν τρομερή. Και κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε ο Ντάνιελ, ο Χένρι θα ήταν ένας εξαιρετικός Μποντ. Έδειχνε καταπληκτικός, ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση… πολύ όμορφος, πολύ σμιλεμένος. Απλά έδειχνε λίγο νέος εκείνη την εποχή τότε».



Έτσι, ο Καβίλ μόλις που έχασε τον ρόλο του 007 όταν έγινε το casting για την επιτυχία του 2006, Casino Royale. Ο ρόλος, φυσικά, πήγε στον Ντάνιελ Κρεγκ. Εκείνη την εποχή, ο Χένρι Καβίλ ήταν μόλις 23 ετών, οπότε η επιλογή του θα τον έκανε τον νεότερο Bond μέχρι σήμερα.

«Τελικά, ήταν μεταξύ εμού και του Ντάνιελ όπως μου είπαν, και εγώ ήμουν η νεότερη επιλογή», δήλωσε ο Καβίλ σε συνέντευξή του στον Josh Horowitz. «Προφανώς επέλεξαν τον Ντάνιελ και νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική επιλογή να τον επιλέξουν. Μάλλον δεν ήμουν έτοιμος εκείνη τη στιγμή και νομίζω ότι ο Ντάνιελ έκανε απίστευτη δουλειά στις προηγούμενες ταινίες, οπότε είμαι χαρούμενος που έκαναν αυτή την επιλογή».

Henry Cavill’s 007 audition was "tremendous” according to Casino Royale director, Martin Campbell. https://t.co/s0YF5f1MyW pic.twitter.com/O9CkHmhHsu