Εκλογές 2023: Αυτοί είναι οι «300» της νέας Βουλής

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Γνωστά έχουν γίνει τα ονόματα των βουλευτών που εκλέγονται μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου αφού η ενσωμάτωση των ψήφων προσεγγίζει το 100%.
Αυτοδυναμία της ΝΔ με 158 έδρες και οκτακομματική Βουλή έβγαλε η κάλπη με τον ΣΥΡΙΖΑ να λαμβάνει 48 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 32, το ΚΚΕ 20, οι Σπαρτιάτες 12, η Ελληνική Λύση επίσης 12, το κόμμα Νίκη 10 και η Πλεύση Ελευθερίας 8.
ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ)
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ (ΤΖΙΝΑ)
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ)
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ)
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ)
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ)
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ)
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ)
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ)
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
* Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει τρεις περιφέρειες στις οποίες το κόμμα έχει εκλέξει βουλευτή. Μόλις αποφασίσει ποια θα κρατήσει, θα μάθουμε τους δύο υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας που τελικά θα βρίσκονται στη Βουλή.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ
ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ)
ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ τ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ)
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΙΝ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
* Ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει δύο περιφέρειες στις οποίες το κόμμα έχει εκλέξει βουλευτή. Μόλις αποφασίσει ποια θα κρατήσει, θα μάθουμε τον 47ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)
ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ
ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
* Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει τρεις περιφέρειες στις οποίες το κόμμα έχει εκλέξει βουλευτή. Μόλις αποφασίσει ποια θα κρατήσει, θα μάθουμε τον 31ο και τον 32ο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ)
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
* Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έχει επιλέξει δύο περιφέρειες στις οποίες το κόμμα έχει εκλέξει βουλευτή. Μόλις αποφασίσει ποια θα κρατήσει, θα μάθουμε τον 20ο βουλευτή του ΚΚΕ.
ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
* Ο Βασίλειος Στίγκας έχει επιλέξει δύο περιφέρειες στις οποίες το κόμμα έχει εκλέξει βουλευτή. Μόλις αποφασίσει ποια θα κρατήσει, θα μάθουμε τον 13ο βουλευτή των Σπαρτιατών.
ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΪΔΩ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ)
ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
* Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει τρεις περιφέρειες στις οποίες το κόμμα έχει εκλέξει βουλευτή. Μόλις αποφασίσει ποια θα κρατήσει, θα μάθουμε τους δύο υποψήφιους της Πλεύσης Ελευθερίας που τελικά θα βρίσκονται στη Βουλή.
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Και επισήμως σε κρίση Αριστερά και Κεντροαριστερά
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