Τζούλιαν Σαντς: Νεκρός ο ηθοποιός – Ταυτοποιήθηκαν τα οστά του

Επιβεβαιώθηκε ότι τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε βουνό στην Καλιφόρνια είναι αυτά του Βρετανού ηθοποιού Τζούλιαν Σαντς.

Τα ίχνη του ηθοποιού είχαν εξαφανιστεί από τον περασμένο Ιανουάριο, που είχε πάει για πεζοπορία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το τμήμα του σερίφη της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο αναφέρεται: «Η διαδικασία ταυτοποίησης του πτώματος που εντοπίστηκε στο όρος Μπάλντι στις 24 Ιουνίου 2023 ολοκληρώθηκε και ταυτοποιήθηκε ως ο 65χρονος Τζούλιαν Σαντς από το Βόρειο Χόλιγουντ. Εν αναμονή περαιτέρω αποτελεσμάτων εξετάσεων για τις συνθήκες θανάτου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν ακούραστα για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τον κ. Σαντς».

Ο 65χρονος Σάντς ήταν γνωστός για τους ρόλους του στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «A Room With A View» και στα τηλεοπτικά δράματα «24» και «Smallville». Είχε παίξει επίσης στην την ταινία του 2011 «Το κορίτσι με το τατουάζ του δράκου».

