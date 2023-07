Costa Navarino: Προχωρά σε τέταρτο συγκρότημα κατοικιών με την επωνυμία «Valley Greens»

DOM

Σε υπερπολυτελείς βίλες επενδύει στο Costa Navarino η ΤΕΜΕΣ ΑΕ, καθώς… πρόκειται για μια νέα γειτονιά κατοικιών που ολοκληρώνεται το 2026.

Είναι το τέταρτο συγκρότημα με την επωνυμία «Valley Greens» μετά το πρώτο λανσάρισμα πίσω στο 2017, που θα περιλαμβάνει περί τις 32 κατοικίες και αναπτύσσεται εντός του Navarino Dunes, της πρώτης περιοχής ανάπτυξης της Costa Navarino.

Η νέα γειτονιά περιλαμβάνει κατοικίες τριών διαφορετικών τύπων, οι οποίες παραδίδονται «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key). Στη Valley Greens θα δημιουργηθούν semi-detached κατοικίες 2-3 υπνοδωματίων επιφάνειας από 135 τ.μ. έως και 250 τ.μ. αντίστοιχα, καθώς και detached κατοικίες 4 υπνοδωματίων επιφάνειας από 300 τ.μ., ενώ οι περισσότερες θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα.

Συνολικά στο οικιστικό κομμάτι της Costa Navarino διατίθενται 3 διαφορετικοί τύποι σπιτιών και ειδικότερα:

-Κατοικίες «off plan» (από τα σχέδια) – Κατοικίες «turn key» (με το κλειδί στο χέρι)

-«Επώνυμα» (branded) διαμερίσματα με την υπογραφή του brand Westin του ομίλου της Marriott που αποτέλεσαν και τα πρώτα σπίτια αυτού του είδους κάτω από την «ομπρέλα» μιας μεγάλης ξενοδοχειακής αλυσίδας.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 1,4 εκατ. ευρώ και βγαίνουν τώρα στην αγορά, ενώ η κατασκευή τους προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Όλες οι κατοικίες απολαμβάνουν ανεμπόδιστη θέα για πάντα, στους ελαιώνες και την πλούσια Μεσσηνιακή φύση αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος

Από τις μέχρι σήμερα αγορές, προκύπτει ένα προφίλ ιδιοκτητών 50% – 50% Έλληνες και ξένοι αγοραστές, με τους ξένους ειδικά από Κεντρική Ευρώπη, Αμερική και πλέον και από Μέση Ανατολή να αγοράζουν πιο μεγάλα και ακριβά σπίτια, έχοντας στη διάθεσή τους ευρεία γκάμα υπηρεσιών, με προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες της Costa Navarino.

Σύμφωνα με το μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης της Costa Navarino, στο σχεδιασμό και την κατασκευή των κατοικιών θα εφαρμοστούν οι αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνουν φυτεμένα δώματα, συστήματα αυτοματισμού (έξυπνης κατοικίας/smart home) και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το σχεδιασμό της Valley Greens υπογράφουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία «Kokkinou & Kourkoulas Architects» και «Zoumboulakis Architects».

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών επωφελούνται από μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης (property και facility management), και ενοικίασης, καθώς και προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino.

Απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αυθεντικών εμπειριών, χώρων γαστρονομίας και ψυχαγωγίας, signature γήπεδα γκολφ και μια παραλία μήκους 1 χλμ., που δημιουργούν μια μοναδική και ανέμελη εμπειρία διαβίωσης.

Η εύκολη πρόσβαση όλο το χρόνο, η ασφάλεια μιας προστατευμένης περιοχής, καθώς και η χαμηλή δόμηση που εξασφαλίζει ιδιωτικότητα και άπλετο χώρο, είναι μερικά ακόμη από τα συστατικά που χαρακτηρίζουν τις Costa Navarino Residences.

Η Valley Greens έρχεται να προστεθεί στις γειτονιές Sea Dunes, Olive Grove και Rolling Greens που περιλαμβάνουν custom αλλά και turn-key (εξατομικευμένες και έτοιμες προς χρήση) κατοικίες.

Με την ολοκλήρωση όλων των γειτονιών, η συνολική κάλυψη παραμένει στο 10% της έκτασης των 1.300 στρεμμάτων του Navarino Dunes, διασφαλίζοντας ότι το 90% παραμένει ακάλυπτο, με κύρια χρήση το φυσικό ή το οργανωμένο πράσινο.

Θυμίζουμε ότι το το οικιστικό κομμάτι της επένδυσης στο συγκρότημα της Costa Navarino αφορά 4 γειτονιές με πάνω από 100 κατοικίες που έχουν πουληθεί στο 90%.

Οι γειτονιές αυτές είναι οι «Sea Dunes» και «Olive Grove» των οποίων το λανσάρισμα έγινε πρώτα, την περίοδο 2017- 2018 (για να ακολουθήσει το 2019 το λανσάρισμα των διαμερισμάτων The Residences at the Westin Resort, Costa Navarino ως τα πρώτα «branded» διαμερίσματα).

Η τρίτη οικιστική γειτονιά «Rolling Greens» ήρθε το 2020 με κατοικίες προς πώληση «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key), ενώ το 2022 ακολούθησε η επέκταση της γειτονιάς Olive Grove επίσης με turn-key κατοικίες.

Τώρα, λανσάρεται το τέταρτο συγκρότημα με την επωνυμία «Valley Greens» που θα περιλαμβάνει περί τις 32 κατοικίες με παράδοση έως το 2026.

Διαβάστε επίσης:

Κριστίν Λαγκάρντ: Νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούλιο

Συντάξεις Ιουλίου 2023: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ – Ποιοι πάνε πρώτοι «ταμείο» (Video)

Cerved Property Services: Πέφτει ο όγκος συναλλαγών, αλλά οι τιμές αυξάνονται στα ακίνητα