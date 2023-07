Κουέντιν Ταραντίνο: Απάντησε για το εάν θα υπάρξει «Kill Bill: Volume 3»

DOM

Σε πρόσφατη συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα «De Morgen», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκλείει την πιθανότητα να φτιάξει και τρίτο μέρος στο franchise του Kill Bill.

Δημοσιεύματα ήθελαν τον διάσημο σκηνοθέτη να επιστρατεύει την παλιά του πρωταγωνίστρια Ούμα Θέρμαν μαζί με την κόρη της Μάγια Χοκ για το «Kill Bill: Volume 3».

«Δε βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Η τελευταία μου ταινία αφορά έναν κριτικό κινηματογράφου, έναν άνδρα κριτικό. Και παίζει στη δεκαετία του ’70», δήλωσε ο διάσημος σκηνοθέτης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως η ιδέα του έχει περάσει από το μυαλό να επιστρέψει με το Kill Bill και πως το 2021 έχει συζητήσει με τη Θέρμαν λίγα χρόνια πριν. Μάλιστα, είχε ρίξει και την ιδέα η κόρης της, Μάγια, να συναντήσει τη Θούρμαν στην οθόνη.

