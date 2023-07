Φαν Ντερ Σαρ: Ξεπέρασε τον κίνδυνο για τη ζωή του - Παραμένει στην εντατική

Ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία του Έντουιν Φαν Ντερ Σαρ, με τον Άγιαξ να γνωστοποιεί πως η ζωή του Ολλανδού τερματοφύλακα μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη δεν βρίσκεται πια σε κίνδυνο.

Πριν λίγες ώρες, ο ατζέντης του δήλωσε πως βρίσκεται σε καλά χέρια και αποδείχθηκε πως είχε δίκιο, αφού με βάση την τελευταία ενημέρωση του Άγιαξ εκ μέρους της συζύγου του ο Ολλανδός πλέον δεν κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του.

Η κατάστασή είναι σταθερή αν και προς το παρόν παραμένει στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου, ενώ έδειξε και ιδιαίτερα επικοινωνιακός στις συναντήσεις που είχε με μέλη της οικογένειάς του.

Τα πράγματα δηλαδή βαίνουν καλώς και ο Φαν Ντερ Σαρ δείχνει να οδεύει προς την πλήρη ανάρρωσή του.

Update on behalf of Annemarie van der Sar in Croatia:



‘Edwin is still in the intensive care unit, but is stable. He is not in life-threatening danger. Every time we get to visit him, he’s communicative. We have to wait patiently to see how his situation will develop.’ pic.twitter.com/8avJQ5yZj3