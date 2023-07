Η ομάδα Κοπέρνικος συνεχίζει στην Παιδική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

www.mcf.gr

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Παιδική Σκηνή 2023 – 2024

Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ

www.kopernikos.gr

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και η Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους και την προσεχή χρονιά, με δύο έργα!

Το ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ που αγαπήθηκε τόσο από μικρούς και μεγάλους θα συνεχίσει την πορεία του για δεύτερη χρονιά, κάνοντας πρεμιέρα τον Οκτώβριο.

Η παράσταση σε αντίθεση με τον τίτλο της, είναι γεμάτη μουσική, κέφι και ρυθμό που μας αποδεικνύει με τον πιο ευφάνταστο και όμορφο τρόπο, ότι ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ!

Ταυτόχρονα, μια νέα θεατρική παραγωγή θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Πρόκειται για μια σύγχρονη, πρωτότυπη ιστορία των πολυβραβευμένων συγγραφέων της ομάδας ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ, Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη.

“ΠΟΥΠΟΥΛΑpp”

Στο επίκεντρό του, οι ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη εποχή, η δυσκολία συνεννόησης και κατανόησης ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά, μέσα σε μια καθημερινότητα με οθόνες που πρέπει να κλείσουν, όρια που πρέπει να μπουν, αλλά και αυτιά, που πρέπει να ακούσουν και να καταλάβουν!

Η Στέλλα και ο γιος της ο Νίκος κληρονομούν από την πλούσια θεία τους τέσσερα… πουπουλένια μαξιλάρια! Σίγουροι ότι πρόκειται για μία φάρσα, αποφασίζουν να μην τα κρατήσουν αλλά να τα χαρίσουν από εδώ κι από εκεί. Όταν ανακαλύπτουν λίγο αργότερα ότι μέσα σε αυτά υπάρχουν κρυμμένα 20 σπάνια διαμάντια, ανεκτίμητης αξίας, θα κάνουν τα πάντα για να τα βρουν και να τα πάρουν πίσω! Δεν θα είναι όμως και τόσο απλό… Πονηροί τυχοδιώκτες και μυστηριώδεις γρίφοι τους κλείνουν συνεχώς το δρόμο, μπλέκοντάς τους σε απίστευτα κωμικές και αλλόκοτες καταστάσεις. Μα όσο τα πλούτη μοιάζουν να χάνονται από μπροστά τους, τόσο αρχίζουν σιγά σιγά να βρίσκουν ο ένας τον άλλον…

Μια ιστορία μυστηρίου και ένα περιπετειώδες, αλλά και ξεκαρδιστικό κυνήγι διαμαντιών μέσα στην πολύβουη μεγαλούπολη, που θα μας κάνει να αναλογιστούμε τί είναι πραγματικά πολύτιμο για εμάς. Μια παράσταση που θα μας μάθει, επίσης, να βλέπουμε πέρα από την εμφάνιση και χωρίς ταμπέλες, την ουσία και την αξία των πραγμάτων.

