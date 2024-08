Τούπακ Σακούρ: Εκδόθηκε ένταλμα έρευνας 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Μια έρευνα για την ανεξιχνίαστη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ έχει αναβιώσει. Χρειάστηκαν σχεδόν τρεις δεκαετίες, αλλά η ανατροπή ήρθε όταν οι αρχές στη Νεβάδα εξέδωσαν ένταλμα έρευνας αυτή την εβδομάδα σε σχέση με τον θάνατο του ράπερ από πυροβολισμό.

Las Vegas police served a search warrant this week in connection with the more than quarter-century-old unsolved slaying of rap icon Tupac Shakur, authorities said. pic.twitter.com/UN5bqFxag2 July 19, 2023

Τι νέο υπάρχει στην έρευνα;

Η αστυνομία του Λας Βέγκας εξέδωσε ένταλμα έρευνας σε σχέση με τη δολοφονία του Σακούρ, ο οποίος πυροβολήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1996.

Το ένταλμα εκτελέστηκε τη Δευτέρα στην κοντινή πόλη Χέντερσον. Δεν είναι σαφές τι αναζητούσαν ή πού έψαξαν.

Επικαλούμενος την εν εξελίξει έρευνα, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελευταία εξέλιξη της υπόθεσης, ή εάν έχει εντοπιστεί κάποιος ύποπτος.

Shakur, one of the most prolific figures in hip-hop, was killed aged 25 in September 1996 in a drive-by shooting in Las Vegashttps://t.co/EJqVTlAjb2 July 19, 2023

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Τούπακ;

Ο 25χρονος ράπερ ταξίδευε με μια μαύρη BMW που οδηγούσε η ιδρυτής της Death Row Records Μάριον “Suge” Νάιτ με μια συνοδεία περίπου 10 αυτοκινήτων, που προφανώς κατευθυνόταν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, αφού είδε πρώτα τον Mike Tyson να ρίχνει νοκ-άουτ τον Bruce Seldon σε αγώνα πρωταθλήματος. Η αστυνομία είπε ότι κανένας άλλος δεν ήταν στο αυτοκίνητο μαζί τους.

Μια λευκή Cadillac με τέσσερις άνδρες μέσα πλεύρισε την BMW ενώ ήταν σταματημένη στο κόκκινο φανάρι σε μια διασταύρωση κοντά στο Las Vegas Strip κι ένα άτομο άνοιξε πυρ, «γαζώνοντας» την πλευρά του συνοδηγού του αυτοκινήτου του Knight με σφαίρες, είπε η αστυνομία. Καθισμένος στη θέση του συνοδηγού, ο Σακούρ πυροβολήθηκε τέσσερις φορές, τουλάχιστον δύο φορές στο στήθος. Ο Νάιτ τραυματίστηκε από θραύσμα σφαίρας ή σκάγια από το αυτοκίνητο.

Ο Σακούρ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου πέθανε έξι ημέρες αργότερα.

Tupac Shakur was shot at a traffic stop on the night of September 7, 1996. He died days later, aged 25.https://t.co/Hyns5bXaK7 — DW News (@dwnews) July 19, 2023

Ο Τούπακ υπήρξε μια από τις πιο παραγωγικές φιγούρες του hip-hop, γνωστός και με τα καλλιτεχνικά του ονόματα 2Pac και Makaveli. Η επαγγελματική του καριέρα διήρκεσε μόνο πέντε χρόνια, αλλά πούλησε περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, όπως το άλμπουμ “All Eyez on Me”, το οποίο ήταν γεμάτο με επιτυχίες όπως “California Love (Remix),” “I Ain” t Mad at Cha» και «How Do U Want It».

Ο Σακούρ είχε πέντε Νο. 1 άλμπουμ, όπως το “Me Against the World” το 1995 και το “All Eyez on Me” το 1996, μαζί με τρεις μεταθανάτιες κυκλοφορίες: “The Don Killuminati: The 7 Day Theory” του 1996, “Until the End” του 2001 of Time» και το «Loyal to the Game» του 2004.

Ο έξι φορές υποψήφιος για Grammy καλλιτέχνης εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame από τον Snoop Dogg το 2017.

Ως ανερχόμενος ηθοποιός, ο Σακούρ πρωταγωνίστησε σε πολλές δημοφιλείς ταινίες όπως το “Poetic Justice” του John Singleton με την Janet Jackson και το “Juice” του Ernest Dickerson.

Τον Απρίλιο, ένα ντοκιμαντέρ του FX με τίτλο «Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur» ανέτρεχε στο παρελθόν της μητέρας του ράπερ, Αφένι Σακούρ, ως γυναίκα ηγέτιδα στους Μαύρους Πάνθηρες, ενώ εξερευνούσε το ταξίδι του Τουπάκ που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ραπ καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Τον περασμένο μήνα, ο Σακούρ έλαβε ένα αστέρι μετά θάνατον στο Hollywood Walk of Fame.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Μια φωτογραφία 30 χρόνων «καίει» τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος

Αλγερία: Συγκλονιστικό τροχαίο με τουλάχιστον 34 νεκρούς – Απανθρακώθηκαν τα θύματα (photos/videos)

«Εβδομάδα κόλασης» στην Ιταλία λόγω του καύσωνα