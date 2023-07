Ναόμι Γουότς: Η εμμηνόπαυση στα 36 της και οι αλλαγές που έφερε στη ζωή της

Για την εμμηνόπαυση που βίωσε πρόωρα, μίλησε για πρώτη φορά η Ναόμι Γουότς, γεγονός που -όπως επισημαίνει- επηρέασε και τον χαρακτήρα της

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Hello», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι βίωσε πρόωρη εμμηνόπαυση στα 36 της χρόνια, ενώ μιλώντας για τα συμπτώματα, κάνει λόγο για δύσκολες στιγμές.

«Το να περάσεις στην εμμηνόπαυση σε τόσο νεαρή ηλικία δεν ήταν εύκολο. Ειδικά σε μια εποχή, που οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό ήταν πολύ λίγες.

Εναλλαγές διάθεσης, νυχτερινές εφιδρώσεις, ημικρανίες… Ένιωθα σαν να έβγαινα εκτός ελέγχου» είπε μεταξύ άλλων.

