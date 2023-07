Συναρπαστικός Αύγουστος στα Novacinema με τη Νοτιοκορεάτικη βραβευμένη ταινία «Decision to Leave»

Μεγάλες πρεμιέρες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι σινεφίλ και τον Αύγουστο στα κανάλια Novacinema! Η ζώνη Sunday Premiere και τις τέσσερις Κυριακές (Novacinema1, 22:00) θα καθηλώσει τους σινεφίλ με μεγάλες και βραβευμένες ταινίες.

Στις 6/8 (22:00) θα προβληθεί η αληθινή ιστορία «Call Jane» με τους Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina, Kate Mara, ενώ ακολουθεί στις 13/8 (22:00) το θρίλερ μυστηρίου «Rogue Agent» με τους Gemma Arterton, James Norton, Shazad Latif, Marisa Abela.

Η συνέχεια είναι στις 20/8 με τη Νοτιοκορεάτικη ρομαντική ταινία μυστηρίου «Decision to Leave» βραβευμένη στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών για τον καλύτερο σκηνοθέτη, τον Park Chan – wook, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Tang Wei και Park Hae-il. Η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου (27/8) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών τη μοναδική Jennifer Lopez (JLo) στην κωμωδία δράσης «Shotgun Wedding» και τον Josh Duhamel​ στο πλευρό της.

Παράλληλα, οι σινεφίλ τον Αύγουστο θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από τη νέα αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη. «Hail, Caesar!» (3/8), «Once Upon a Time in Mexico​​» (10/8), «Crank​​» (17/8), «By the Sea​» (24/8) και « The Constant Gardener​» (31/8) είναι τα φιλμ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές της Nova.

Την ίδια στιγμή μέσα από τις αγαπημένες τους ανανεωμένες ζώνες, «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα δουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών, συνεχίζονται στο Novacinema4 τα «Van Der Valk Season 3» (κάθε Δευτέρα στις 22:00), «The Midwich Cuckoos» (κάθε Τετάρτη στις 22:00) και «Quantum Leap» (κάθε Παρασκευή στις 22:00).

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει κάθε Τρίτη στις 21:00 να προβάλει τη ζώνη ντοκιμαντέρ «Ιστορίες Γυναικών», ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα.

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.