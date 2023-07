Άννα Βίσση: Sold out η συναυλία στο Ηρώδειο μέσα σε λίγη ώρα - «Θα έχουν λυσσάξει οι "έντεχνες"»

Sold out μέσα σε λίγες ώρες έγινε η συναυλία της Άννας Βίσση στο Ηρώδειο που θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα (θα ενισχυθεί το φιλανθρωπικό έργο της ΕΛΕΠΑΠ).

Το όνομα της Άννας Βίσση αμέσως έγινε trend στο Twitter με τα σχόλια να δίνουν και να παίρνουν…

Ενδεικτικά:

«Καλέ μέσα σε 4 ώρες έγινε sold out η συναυλία της Βίσση στο Ηρώδειο. Ίσως πρόκειται και για ρεκόρ για το Ηρώδειο Θα έχουν λυσσαξει οι “έντεχνες”», έγραψε στο Twitter φίλη της τραγουδίστριας.

Καλέ μέσα σε 4 ώρες έγινε sold out η συναυλία της Βίσση στο Ηρώδειο😱



Ίσως πρόκειται και για ρεκόρ για το Ηρώδειο



Θα έχουν λυσσαξει οι "έντεχνες"🤣🤣#Βισση #Ηρωδειο

Μα ποιος ακουει Βισση; (η προπωληση ανοιξε στις 14.00 και στις 14.48 ειχε γινει ηδη σχεδον sold out) #fannatics

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο Ηρώδειο έγινε μέσα σε 5 ώρες Sold out.

ΑΠΟΛΥΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΔΑ

ΣΤΑΡ

👑

Ραντεβού το Σεπτέμβρη #ηρωδειο

Που θα τολμήσετε να ξανα πείτε ποιος ακούει Άννα Βίσση

Όπως ήταν φυσικό δεν έλειψαν και όσοι σχολίασαν το γεγονός ότι η συναυλία θα γίνει στο Ηρώδειο.

«Έδωσαν το Ζάππειο στην Κατερίνα Στανίση και το Ηρώδειο στην Άννα Βίσση. Εμείς δεν έχουμε υπουργείο πολιτισμού, το just the 2 of us έχουμε…».

Έδωσαν το Ζάππειο στην Κατερίνα Στανίση και το Ηρώδειο στην Άννα Βίσση. Εμείς δεν έχουμε υπουργείο πολιτισμού, το just the 2 of us έχουμε…

Ίδιες τιμές εισιτήριων για ξένους καλλιτέχνες…

Ίδιες τιμές για Βίσση …

Ίδιες τιμές εισιτήριων για ξένους καλλιτέχνες…

Ίδιες τιμές για Βίσση …

Τραγικό

