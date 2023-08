Beyoncé: Είδε τη Madonna σε συναυλία της και της φώναξε «Βασίλισσα, σε αγαπάμε»! (photo/videos)

Η Μαντόνα φαίνεται να έχει ξεπεράσει την περιπέτεια που είχε με την υγεία της και να επιστρέφει σιγά – σιγά στους ρυθμούς της καθημερινότητάς της. Έτσι βρέθηκε στη συναυλία της Μπιγιονσέ στη συναυλία στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή 30 Ιουλίου.

Madonna spotted at Beyoncé’s #Renaissance show in #EastRutherford yesterday. pic.twitter.com/FbYo6P8Ubo

Η παρουσία της όπως είναι φυσικό δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές της αλλά ούτε κι από την ίδια την Queen B όπως την αποκαλούν οι θαυμαστές της η οποία κατά τη διάρκεια του τραγουδιού Break My Soul έκανε μια δυνατή αφιέρωση στη βασίλισσα της ποπ λέγοντας «Ένα μεγάλο ζήτω για τη βασίλισσα, Μαντόνα, σ’ αγαπάμε»!

Madonna at the Beyonce concert last night pic.twitter.com/JzKpY4AD9t

Anoche Madonna asistió al #RENAISSANCEWorldTour 🪩 en la ciudad de New Jersey para ver a #QueenB y ella la saluda de esta manera. 👑



“shot out to the Queen. Queen Mother Madonna we love you” – Beyoncé 💗 pic.twitter.com/aawIZqZM07