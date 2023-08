Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βυθίστηκε το πολυτελές γιοτ όπου πέρασε τις τελευταίες της διακοπές

Βυθίστηκε το Cujo, ένα γιοτ παγκοσμίου φήμης, στο οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε περάσει τις τελευταίες της καλοκαιρινές διακοπές με τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ στη Νότια Γαλλία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το γιοτ εξαφανίστηκε κάτω από τα κύματα της Μεσογείου αφού χτύπησε ένα άγνωστο αντικείμενο στα ανοιχτά του Beaulieu-sur-Mer, στη Γαλλική Ριβιέρα, το Σάββατο (29/7).

Yacht made famous for hosting Diana and Dodi's last holiday has sunk in the French Riviera after an 'object struck its hull' https://t.co/BPlOgrCkUc