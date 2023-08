Πεκίνο: 147 νεκροί από την φονική κακοκαιρία

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι οι φυσικές καταστροφές άφησαν πίσω 147 νεκρούς ή αγνοούμενους τον Ιούλιο στη χώρα, η οποία επλήγη από βροχές ιστορικής σφοδρότητας στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι «147 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται εξαιτίας καταστροφών», ενώ κατά την ίδια πηγή 703.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, πάνω από 2.300 κατοικίες καταστράφηκαν και οι οικονομικές ζημίες υπολογίζεται πως ανήλθαν σε 15,8 δισεκατομμύρια γιούαν (2,2 δισ. ευρώ).

Τεράστιες ζώνες της βόρειας Κίνας ήταν ακόμα πλημμυρισμένες στις αρχές Αυγούστου, κάτω από μαυριδερά νερά που μετέφεραν αναρίθμητους τόνους σκουπιδιών και συντριμμιών, μετά τις βροχές ιστορικής έντασης που διήρκεσαν μέρες στο Πεκίνο και τα περίχωρά του, λόγω της καταιγίδας Ντοξούρι. Ο τυφώνας Ντοξούρι, που υποβαθμίστηκε σε καταιγίδα, έπληξε την Κίνα αφού σφυροκόπησε τις γειτονικές Φιλιππίνες.

Heavy rain from Typhoon Doksuri has triggered landslides and flooding in China’s Fujian Province.



Rescuers are now looking for residents trapped in submerged houses, while authorities assess the colossal clean-up operation ⤵️



🔗: https://t.co/Rih9egc9ZL pic.twitter.com/jly7t7IQgv