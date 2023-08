Ουκρανία: «Βροχή» πυραυλικών επιθέσεων – Σκληρά αντίποινα Ρωσίας

Επίθεση κατά κύματα εναντίον της Ουκρανίας, εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιώντας 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης, περιλαμβανομένων πυραύλων κρουζ και υπερηχητικών καθώς και ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ τουλάχιστον 10 πύραυλοι φαίνεται ότι πέρασαν την αντιαεροπορική άμυνα.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέστρεψε 30 από συνολικά 40 πυραύλους κρουζ και τα 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως η Ρωσία εκτόξευσε επίσης τρεις υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, όμως δεν αποκάλυψε άλλες πληροφορίες γι’ αυτούς.

«Συνολικά, σε επιθέσεις κατά κύματα από το βράδυ της 5ης Αυγούστου μέχρι το πρωί της 6ης Αυγούστου 2023, ο εχθρός χρησιμοποίησε 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά της Ρωσίας.

Δεν έχει γίνει σαφές έως τώρα αν σημειώθηκε κάποια ζημιά από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας ούτε τι συνέβη με τους 10 πυραύλους κρουζ που δεν καταρρίφθηκαν.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρεια Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία, ο Σέρχι Τιούριν, δήλωσε πως μεταξύ των στόχων ήταν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Σταροκοστιαντίνιφ.

Ο Τιούριν δήλωσε ακόμα πως εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, ένα κοινοτικό πολιτιστικό κέντρο και το σταθμό λεωφορείων, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε σιλό σιτηρών.

Υπενθυμίζεται πως χθες, το ρωσικό πετρελαιοφόρο SIG επλήγη από ουκρανικά drones στο στενό του Κερτς, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία.

Καταγγελία Ρώσων: Ουκρανικές οβίδες διασποράς έπληξαν το Πανεπιστήμιο του Ντονέτσκ

Νωρίτερα αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη της ανατολικής Ουκρανίας ανακοίνωσε πως φλόγες τύλιξαν την ξύλινη σκεπή κτιρίου του πανεπιστημίου στο Ντονέτσκ έπειτα από χθεσινό βομβαρδισμό,

«Ως αποτέλεσμα της πιο πρόσφατης επίθεσης εναντίον του Ντονέτσκ, το πρώτο κτίριο της πανεπιστημιακής σχολής Οικονομικών και Εμπορίου βρίσκεται στις φλόγες», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος Αλεξέι Κουλέμζιν.

«Χρησιμοποιούμε 12 βυτιοφόρα νερού, τρεις πυροσβεστικές κλίμακες και 100 πυροσβέστες», δήλωσε ο Αλεξέι Κοστρουμπίτσκι, ο διορισμένος από τη Ρωσία υπουργός αρμόδιος για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην εν λόγω περιφέρεια, την οποία η Μόσχα αποκαλεί Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

«Ολόκληρη η στέγη είναι στις φλόγες».

Ο Κοστρουμπίτσκι δήλωσε πως οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς κατά το βομβαρδισμό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Αμφότερες οι πλευρές έχουν χρησιμοποιήσει πυρομαχικά διασποράς τους 17 μήνες που διαρκεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία για το φερόμενο βομβαρδισμό. Οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετουν αμάχους και πολιτικές υποδομές.

Ο Κοστρουμπίτσκι δήλωσε πως δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο στη διάρκεια του βομβαρδισμού.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε επικαλούμενο τον Κοστρουμπίτσκι και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πως η φωτιά επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 1.800 τετραγωνικών μέτρων πριν τεθεί υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

