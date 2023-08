ΗΠΑ: 25χρονος διασώθηκε έπειτα από 35 ώρες στη θάλασσα

Ένας νεαρός ηλικίας 25 ετών διασώθηκε έπειτα από 35 ώρες στον Ατλαντικό Ωκεανό, 12 μίλια από τις ακτές της Φλόριντα.

Ο Τσαρλς Γκρέγκορι αγνοούνταν στη θάλασσα για περίπου 35 ώρες αφού είχε πάει για ψάρεμα νωρίς το πρωί της Παρασκευής 4 Αυγούστου, όπως είπε ο πατέρας του στο CNN. Δεν είχε υπολογίσει ακριβώς την ώρα που θα ανέβαινε η παλίρροια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κύμα να χτυπήσει το ελαφρύ σκάφος του.

Τότε ο 25χρονος έπεσε στο νερό. Ωστόσο, κατάφερε να επιστρέψει στο πλεούμενο κι έριξε ακόμα και τη μηχανή στη θάλασσα, προκειμένου να κρατήσει το σκάφος στην επιφάνεια, ενώ η πλώρη βρισκόταν στο νερό.

«Φοβόταν μέχρι θανάτου. Είπε ότι είχε περισσότερες συζητήσεις με τον Θεό σε αυτές τις 35 ώρες από ό,τι είχε σε όλη του τη ζωή» περιέγραψε ο πατέρας του. Έδινε μάχη με τα κύματα και για να κρατηθεί στη ζωή ενώ βρισκόταν κάτω από τον ήλιο και δεχόταν τα τσιμπήματα μιας μέδουσας.

Όταν δεν γύρισε στο σπίτι του η οικογένειά του επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές και δήλωσε την εξαφάνισή του. Η αμερικανική ακτοφυλακή εντόπισε τον 25χρονο 35 ώρες μετά και τον διέσωσε. Τον βρήκε πλήρωμα έρευνας σε αεροπλάνο που πετούσε πάνω από τον νεαρό, εντοπίζοντάς τον να κάθεται στο ψαράδικό του.

Charles Gregory was spotted by an aircrew in a HC-130 Hercules airplane, the Coast Guard said in a news release, sitting in his partially submerged 12-foot jon boat Saturday morning about 12 miles offshore.https://t.co/gSvq5lob28