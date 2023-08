Κίνα: Μετά τις πλημμύρες, στο έλεος των κατολισθήσεων – 21 νεκροί

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω κατολίσθησης στην επαρχία Σαανσί στη βορειοδυτική Κίνα και έξι άνθρωποι αγνοούνται, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή βροχοπτώσεις, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών.

Μια ξαφνική ορεινή πλημμύρα συνέβη στις 18:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας) την Παρασκευή στο μικρό χωριό Γουεζιπίνγκ, κοντά στην πόλη Σιάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί. Ο προηγούμενος απολογισμός ανέφερε τέσσερις νεκρούς.

«Έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά από αυτή την τραγωδία», ανέφερε το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της πρωτεύουσας της επαρχίας Σιάν.

«Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολίσθηση που παρέσυρε δύο σπίτια και κατέστρεψε δρόμους, γέφυρες, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες υποδομές», ανακοίνωσε νωρίτερα το κρατικό ραδιόφωνο CNR.

