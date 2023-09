Σεισμός στο Μαρόκο: Κύμα συμπαράστασης από τη διεθνή κοινότητα

Μηνύματα συμπαράστασης προς τον λαό του Μαρόκο εκφράζει σύσσωμη η διεθνής κοινότητα μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ που σκόρπισε το θάνατο σε 632 ανθρώπους – μέχρι στιγμής – γύρω από το Μαρακές.

Ο πρόεδρος της Eπιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μούσα Φάκι Μαχάματ εξέφρασε σήμερα «τον μεγάλο του πόνο» και τα συλλυπητήριά του προς τον λαό του Μαρόκου.

«Ενημερώθηκα με μεγάλο πόνο για τις τραγικές επιπτώσεις του σεισμού που έπληξε το βασίλειο του Μαρόκου. Εκφράζω τα βαθιά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Αυτής Μεγαλειότητα τον βασιλιά Μοχάμεντ Στ’, στον μαροκινό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων», επεσήμανε ο Μούσα Φάκι Μαχάμαντ στην πλατφόρμα X.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα «συντετριμμένος λόγω του φρικτού σεισμού στο Μαρόκο» και προσέφερε τη βοήθεια της χώρας του.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι μετά τον φρικτό σεισμό στο Μαρόκο. Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει», έγραψε στο X στη διάρκεια της πτήσης του προς το Νέο Δελχί όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20.

Από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της με «το Μαρόκο και τον μαροκινό λαό» μετά τον «φρικτό» σεισμό.

Prayers🙏 for Morocco



Powerful earthquake with M 6. 8 hit Morocco resulting in deaths of at least 296 people. #Morocco #earthquake #moroccoearthquake #deprem #morocco #maroc #earthquakes #abhisha #G20India2023 #DollarRate pic.twitter.com/dPSsOCPeDY