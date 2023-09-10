Κέντρο Υγείας Φαρμακόδας: Νοσηλεύονται ασθενείς μετά από δάγκωμα φιδιού και αλλεργικό σοκ από σφήκα

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Καταφύγιο στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας έχουν βρει περισσότεροι από 40 ταλαιπωρημένοι πολίτες του χωριού που είναι σε κατάσταση σοκ. Από αυτούς ένας χρειάστηκε νοσηλεία μετά από δάγκωμα φιδιού, ένας υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα σφήκας και έξι με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, χρειάστηκαν οξυγόνο.

Σημειώνεται ότι το Κ.Υ βρίσκεται ψηλά στο βουνό γι΄αυτό δεν πλημμύρισε ενώ έχει ρεύμα από γεννήτρια. Γι΄αυτό άλλωστε πολλοί κάτοικοι σπεύδουν εκεί, προκείμενου να φορτίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να ενημερώσουν συγγενείς και φίλους ότι είναι καλά.

Το προσωπικό παραμένει για έξι 24ωρα, στο Κ.Υ παρέχοντας φιλοξενία και νοσηλεία στους πολίτες που μέχρι χθες είχαν πρόσβαση μόνο από αέρα. Από σήμερα το πρωί η πρόσβαση αποκαταστάθηκε και οι κάτοικοι που χρειάζονται ιατρική βοήθεια αλλά και ένα χώρο να μείνουν, γιατί τα σπίτια τους πλημμύρισαν, σπεύδουν εκεί.

Συγκεκριμένα νοσηλεύονται ασθενείς με:

-Έξι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα βρίσκονται στο κέντρο υγείας συνεχώς αφού μόνο εκεί υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και μπορούν να λαμβάνουν οξυγόνο. Κάποιοι εξ αυτών έφεραν τον εξοπλισμό από το σπίτι τους καθώς δεν επαρκεί ο εξοπλισμός του Κ.Υ.

-Έναν πολίτη τον τσίμπησε φίδι, ευτυχώς δεν ήταν δηλητηριώδες.

-Ένας κάτοικος έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας. Αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας.

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