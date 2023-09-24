Κύκλωμα εμπορίας βρεφών στα Χανιά: Νέες αποκαλύψεις –  «Έκανα 7 εξωσωματικές και παιδί δεν έχω»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τους υπεύθυνους της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών.

Η Ελένη, θύμα της κλινικής, άρχισε από τα 32 της στην συγκεκριμένη κλινική των Χανιών να κάνει εξωσωματικές για να αποκτήσει παιδί με τον σύζυγό της. Σήμερα, επτά χρόνια μετά, μετρά επτά αποτυχημένες υποβοηθούμενες επεμβάσεις και 4 εικονικές – όπως καταγγέλλει- εμβρυομετοφορές, από τα προφυλακισμένα μέλη της κλινικής. Στο άκουσμα ότι οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ εντόπισαν 3 εκατομμύρια ευρώ σε επτά off shore εταιρίες, τις οποίες φέρεται να διαχειρίζονταν οι υπεύθυνοι της κλινικής, κάνει να ξεσπά. Όχι για τα χρήματα, αλλά για τα γόνιμα χρόνια που έχασε.

«Εγώ έχω δώσει περίπου 20.000 ευρώ για επτά εξωσωματικές και παιδί δεν έχω αποκτήσει. Είχαν κάνει τέσσερις εικονικές εμβρυομεταφορές και έπαιρνα 18 χάπια την ημέρα, χωρίς καν να μου έχουν βάλει έμβρυα», αναφέρει.

Την Τετάρτη, παρουσία εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ολοκληρώθηκε η μεταφορά του γενετικού υλικού από την συγκεκριμένη κλινική στο Γενικό Νοσοκομείου Χανίων.

Η Μαρία Παπαδάκη, δικηγόρων θυμάτων κλινικής, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, «η Εθνική Αρχή θα επιτρέψει μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία να υπάρχει πρόσβαση στο γενετικό υλικό εκείνοι που είχαν δώσει υλικό στην κλινική».

Η εν λόγω κλινική – ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας για υπόθεση εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών– παράλληλα διενεργείται προκαταρκτική έρευνα και για εικονικές ωοληψίες και εμβρυομεταφορές, με περισσότερες από 200 γυναίκες, που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κληθεί να καταθέσουν, να αναρωτιούνται αν το γενετικό τους υλικό ήδη μεταφέρθηκε σε άλλα ζευγάρια που ήταν πελάτες της κλινικής

«Δεν ξέρω αν μπορεί να αποδειχθεί, δηλαδή αν δικό μου γενετικό υλικό, μαζί γονιμοποιημένο με το σπέρμα του συζύγου, είτε και με άλλο, δεν ξέρω τι αλχημείες μπορούσαν να κάνουν, δεν θα το μάθουμε ποτέ αν έχει μεταφερθεί σε άλλη γυναίκα», δήλωσε θύμα της κλινικής.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλία: Τη Δευτέρα θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της περιοχής

Τρίκαλα: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και τώρα κρύβεται για να γλυτώσει το αυτόφωρο

Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι Τροχαίας – 232 οδηγοί υπό την επίδραση αλκοόλ και 1.309 παραβάσεις σε ένα βράδυ