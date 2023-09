Εκατοντάδες άνθρωποι που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα (25/9) σε δεξαμενή καυσίμων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν υποστεί εγκαύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Η έκρηξη σημειώθηκε καθώς χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν την περιοχή μετά την ήττα των δυνάμεών τους από το Αζερμπαϊτζάν.

An explosion has hit a petrol station in Nagorno-Karabakh, killing at least 20 people and wounding hundreds more ⤵️ pic.twitter.com/f2ngycJtbB