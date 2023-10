Θεμιστοκλέους: Αυτοί είναι οι πέντε πυλώνες για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ

Σε πέντε πυλώνες στηρίζεται το νέο ΕΣΥ που θα έχει επίκεντρο τον ασθενή με στόχο να του παρέχει σύγχρονες εξατομικευμένες θεραπείες από εξειδικευμένα Τμήματα που θα λειτουργήσουν στα δημόσια νοσοκομεία.

Ωστόσο παράλληλα θα πρέπει να λυθούν μια σειρά από προβλήματα και να δοθούν κίνητρα στους νέους γιατρούς προκειμένου να γίνει ελκυστικό το ΕΣΥ ώστε να μειωθεί το φαινόμενο των άγονων διαγωνισμών.

Τα παραπάνω ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους στο πλαίσιο της ομιλίας του στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece» που ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό οι πέντε άξονες που αποτελούν τη βάση για την μεταρρύθμιση του νέου Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι:

1.Ενίσχυση προσωπικού και κίνητρα για τους γιατρούς:

Για τα επόμενα τέσσερα χρονιά δρομολογούνται περισσότερες από τις 10.000 προσλήψεις εκ των οποίων οι 800 θα είναι στο ΕΚΑΒ, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι υπάρχει συμφωνία με το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των προσλήψεων να γίνει το 2024.

Ωστόσο παραδέχτηκε ότι σήμερα το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και το ζήτημα των άγονων διαγωνισμών για προσλήψεις προσωπικού, είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που απασχολεί την ηγεσία του υπουργείου υγείας. Για το λόγο αυτό εξετάζεται η παροχή κινήτρων, ώστε τα δημόσια νοσοκομεία να γίνουν ελκυστικά για τους νέους επιστήμονες.

«Το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό στους νέους γιατρούς και καταλήγουμε να έχουμε κρίσεις σε ειδικότητες ακτινολογίας, κυτταρολογίας, ανοσολογίας, καθώς οι αποδοχές δεν είναι ικανοποιητικές. Με βάση τους άγονους διαγωνισμούς θα δοθούν αντίστοιχα κίνητρα. Η κατανομή των θέσεων θα γίνεται με βάση συγκεκριμένους δείκτες και αυτό περιλαμβάνει ανάγκες για προσωπικό, την παραγωγικότητα, την πλήρωση κλινών» διευκρίνισε ο υφυπουργός στην ομιλία του.

2. Σύμπραξη δυνάμεων: Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είναι η αξιοποίηση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και δόμων υγείας. Αυτό σημαίνει ότι αξιοποιούνται διοικητικά αλλά και οργανωτικά. Άλλωστε η πανδημία άνοιξε το δρόμο για συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η νοσηλεία ασθενών μη Covid στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, με στόχο την αποσυμφόρηση των δημόσιων θεραπευτηρίων, όταν κατακλύζονταν από ασθενείς με κορωνοϊό. Η αξιοποίηση, τότε, των ιδιωτικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας αλλά και των απλών κλινών για τα μη covid περιστατικά είχε φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο ΕΣΥ .

3. Κτιριακή αναβάθμιση. Σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν κτιριακές παρεμβάσεις σε περίπου 80 νοσοκομεία με περισσότερα από 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από δωρεές.

4. Αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού. Την επόμενη διετία θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων, θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του ψηφιακού φακέλου του ασθενούς που είναι σε εξέλιξη ενώ παράλληλα ψηφιοποιείται και η λίστα των χειρουργείων. Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός Υγείας τόνισε: «Δεν καταγράφονται οι αναμονές και ούτε ελέγχονται. Από εδώ και πέρα θα μπορούμε να έχουμε την πραγματική αναμονή στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε την παθογένεια σε αυτό το κομμάτι» μια κατάσταση που ομολογουμένως που ταλαιπωρεί τους ασθενείς.

5. Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα λειτουργήσουν υπηρεσίες εντός των νοσοκομείων με σκοπό τη μείωση της αναμονής και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Επιπροσθέτως ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο μεγάλο πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων και επιπλοκών νοσηλείας (π.χ. φαρμακευτικά λάθη, κατακλίσεις κλπ), ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κλείσουν νοσοκομεία

