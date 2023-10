Ντούα Λίπα: Παρελθόν το μαύρο μαλλί – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της (Photo)

Μια αλλαγή στην εμφάνισή της έκανε η Ντούα Λίπα, θέλοντας να δείξει το νέο της look στους διαδικτυακούς της φίλους.

Ιδιαίτερα ενεργή στα social media, η δημοφιλής τραγουδίστρια ποζάρει στη νέα της ανάρτηση, έχοντας υιοθετήσει το κόκκινο χρώμα στα μαλλιά, αφήνοντας πίσω της το μαύρο.

«Σας έλειψα;», γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής της, καθώς πρόσφατα διέγραψε όλο το υλικό της από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

🚨 Dua Lipa seems to be teasing the start of a new era as she deletes all posts on her Instagram. pic.twitter.com/EWgzxMz2ho