Guardian: Απέλυσε βετεράνο σκιτσογράφο για αντισημιτισμό – Το σκίτσο με τον Νετανιάχου που «κόπηκε»

Η εφημερίδα Guardian απέλυσε τον σκιτσογράφο Στιβ Μπελ, που εργαζόταν στην εταιρεία για 40 χρόνια, με αφορμή ένα σκίτσο που θεωρήθηκε «αντισημιτικό».

Ο βετεράνος σκιτσογράφος υπέβαλε προς δημοσίευση ένα σκίτσο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απεικονίζεται με γάντια του μποξ και ένα νυστέρι στο χέρι του, να χαράζει στην κοιλιά του τον χάρτη της Γάζας, την οποία ετοιμάζεται να κόψει, καθώς λέει «Κάτοικοι της Γάζας, έξω τώρα!».

Οι επικριτές του Στιβ Μπελ υποστηρίζουν ότι το σκίτσο αυτό παραπέμπεις τον Σάιλοκ, τον Εβραίο τοκογλύφο στον «Έμπορο της Βενετίας» του Σαίξπηρ, ο οποίος απαιτεί «μια λίβρα σάρκας» από κάποιον που δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του.

Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message "pound of flesh"… pic.twitter.com/kSfmfzlmhy