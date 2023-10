Premier League: Πανό υπέρ της Παλαιστίνης ύψωσαν οπαδοί της Λίβερπουλ

Μπορεί η Premier League να απαγόρευσε τις σημαίες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης στα γήπεδα της όμως οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν συμμορφώθηκαν με την οδηγία και ύψωσαν πανό υπέρ της Παλαιστίνης.

«Για όνομα του Θεού Σώστε τη Γάζα!» έγραφε το πανό στο Άνφιλντ.

'For God's sake save Gaza'



Liverpool fans showed their support for Gaza at today's game at Anfield. pic.twitter.com/fjIjQ4p0ug