Θύμα ρατσιστικής επίθεσης ο Βινίσιους ξανά – Ντροπιαστικές εικόνες μέσα στο γήπεδο (Video)

Οπαδός της Σεβίλης εντοπίστηκε και αποβλήθηκε από το στάδιο «Sanchez Pizjuan» για «ρατσιστική και ξενοφοβική συμπεριφορά» προς τον βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στη διάρκεια του αγώνα της La Liga, που έληξε χωρίς νικητή (1-1).

Spain on racism. Vinicius Junior has been booed by Sevilla fans today. This is the 10th time Vinícius Jr has been discriminated against in Spain. Despite Spain trying to combat racism, the situation remains challenging with continued racist acts.

* Sevilla vs real Madrid Spain pic.twitter.com/LZYirpBgA1