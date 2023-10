Γάζα: Ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ – Δεκάδες οι νεκροί και ελάχιστη η ανθρωπιστική βοήθεια

Δεκάδες Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας, στις συνεχιζόμενες εντατικές επιδρομές του Ισραήλ στον πολιορκημένο θύλακα, όπου έφθασε νέα βοήθεια, τη 16η ημέρα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η πολυαίμακτη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Μπροστά στον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες του Καναδά, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, καθώς και με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που αναμένεται αύριο Τρίτη στο Ισραήλ.

Καθώς ο ισραηλινός στρατός μοιάζει να προετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχει η Χαμάς, το Ιράν, σύμμαχος του παλαιστινιακού κινήματος, όπως και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πως η κατάσταση μπορεί να γίνει «ανεξέλεγκτη».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως ενισχύει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στην περιφέρεια, έπειτα από «κλιμακώσεις από το Ιράν και δυνάμεις συνδεόμενες μαζί του», κι ο επικεφαλής του Λόιντ Όστιν διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον δεν θα διστάσει «να αναλάβει δράση» αν μπουν στο στόχαστρο συμφέροντά της.

Επί του πεδίου, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας, με εκπρόσωπό του να διαβεβαιώνει πως «δεκάδες» μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι πιο πολύνεκρες επιδρομές έγιναν στη Ντέιρ αλ Μπάλα, όπου 80 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και ακίνητα καταστράφηκαν. Έγιναν επίσης πλήγματα στη Χαν Γιούνες και στη Ράφα (νότια).

Israel bombing has intensified on Gaza preparing for a ground invasion-Many small children are being killed and injured. pic.twitter.com/HmF1WJbHvn