Η βιώσιμη ανάπτυξη και οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία στο 6th Athens Investment Forum

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το φετινό Συνέδριο του Athens Investment Forum, με κεντρικό θέμα: Το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης και οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, που διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA.

Με χαρά ανακοινώνουμε την συμμετοχή στο Συνέδριο του κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα πλαισιώσει το Υπουργικό Επιτελείο.

Ειδικότερα, για ακόμη μία χρονιά το Συνέδριο πλαισιώνουν κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα o Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Αλεξάνδρα Σδούκου καθώς και ο κ. Νίκος Τσάφος, Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας.

Το 6th Athens Investment Forum που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet), θα εστιάσει στην επιτακτική ανάγκη για επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης λόγω των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία: της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής, του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία αλλά και της νέας εστίας πολέμου στο Ισραήλ με απρόβλεπτες συνέπειες στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της αλυσίδας εφοδιασμού, της υψηλής πληθωριστικής πίεσης αλλά και των υψηλών επιτοκίων.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει έξι ενότητες με πλούσια θεματολογία και καταξιωμένους επαγγελματίες που θα τοποθετηθούν για τα επίκαιρα ζητήματα. Το Συνέδριο θα «ανοίξουν» με έναν σύντομο χαιρετισμό οι Εδουάρδος Καρρέρ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος VERTICAL SOLUTIONS SA, Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ και η παρουσιάστρια, Κάτια Μακρή, Δημοσιογράφος.

Τις ενότητες θα προλογίσουν με τις εναρκτήριες τοποθετήσεις τους οι Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος ALPHA BANK και Βασίλης Γρηγορίου, Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ADVENT.

Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν οι ενότητες που περιγράφονται επιγραμματικά παρακάτω με τους αντίστοιχους τίτλους και ομιλητές-συντονιστές:

ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος ATTICA BANK, Γεώργιος Δημητρομανωλάκης, Δημοσιογράφος, Βασίλης Κάτσος, Πρόεδρος – Συνιδρυτής VNK CAPITAL, Κωνσταντίνος Μπήτρος, Διευθύνων Σύμβουλος STREEM GLOBAL, Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΣ SUNLIGHT, Μαρία Ιωαννίδου, Γενική Διευθύντρια HELLENIC DUTY FREE SHOPS, Κωνσταντίνος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, EUROBANK, Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος ΠΕΦ, Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης FRAPORT GREECE.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος ΡΑAEY, Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΑΕ, Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής KIEFER TEK ΕΠΕ, Δημήτρης Ταμβάκης, Project Manager έργων ΑΠΕ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, Ιωάννης Καρύδας, CEO of the Renewables and Battery Storage Business Unit COPELOUZOS GROUP, Νάσος Πλαϊνός, Key Accounts Sales Manager Greece & Cyprus LONGi SOLAR, Γιάννης Βουγιουκλάκης, Director, Strategy PWC GREECE, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, General Manager Structured & Shipping Finance PIRAEUS BANK, Θοδωρής Παναγούλης, Δημοσιογράφος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αλεξάνδρα Σδούκου, Υφυπουργός ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, Γιώργος Κούβαρης, Πρόεδρος ΔΣ ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, Ιωάννης Μητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, CEO HELLENIC ENERGY EXCHANGE, Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ, Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος GRANT THORTON, Νίκος Χατζηνικολάου, Δημοσιογράφος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Νίκος Τσάφος, Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Ενέργειας, Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ Maria Rita Galli, CEO ΔΕΣΦΑ, Γιώργος Σάτλας, Executive Officer & Μember of Management Board, ICGB AD, Γιώργος Κοπανάκης, Technical Director GASTRADE, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Chairman of the Board of Directors BLUE SEA POWER ENERGY, Δημήτρης Διακόπουλος, Ιδρυτής Εταίρος FDMA LAW, Βασιλική Σταματοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ανάπτυξης IGI POSEIDON, Παναγιώτης Μπουσμπουρέλης, Δημοσιογράφος, Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΑΒΑΞ, Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Μανώλης Σιγάλας, Senior Vice President & Managing Director, Europe, HILL INTERNATIONAL, Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΑΘ, Δημήτρης Νεκτάριος, Partner- Financial Advisory, DELOITTE, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, INTRAKAT, Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Γιάννης Γκικόπουλος, Chief Innovation Officer & Head of Applied Intelligence QUALCO GROUP, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων, ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy at Google Greece, Cyprus, Malta GOOGLE, Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking PIRAEUS BANK, Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO MICROSOFT, Γιώργος Μωραϊτίνης, Διευθύνων Σύμβουλος MORTEK, Ξένια Μπανιά, Chief Commercial Officer I KNOW HOW, Χρήστος Δημητριάδης, Chief Global Strategy Officer ISACA, Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας, Δημήτρης Δελεβέγκος, Δημοσιογράφος.

Το Συνέδριο θα κλείσει ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, Αρμόδιος για τον Συντονισμό των Κυβερνητικών Πολιτικών.

ΧΟΡΗΓΟΙ

PLATINUM: COPELOUZOS GROUP, QUALCO, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

GOLD: HELLENIC DUTY FREE SHOPS, ΔΕΗ, INTRAKAT, AVAX, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., FISIKON, ADVENT, KIEFER, ATTICA BANK

SILVER: FRAPORT GREECE, MOTOR OIL, ΔΕΔΔΗΕ, HILL INTERNATIONAL INC., IGI POSEIDON, ΟΤΕ Α.Ε, VNK CAPITAL, STREEM GLOBAL, ALPHA BANK, GASTRADE, GOOGLE

BRONZE: ΑΔΜΗΕ, C&M ENGINEERING SA, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, PWC GREECE, I KNOW HOW S.A, ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., DELOITTE GREECE, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, LONGI SOLAR, ΕΥΑΘ Α.Ε, GRANT THORNTON, SUNLIGHT, ΕΔΕΥΕΠ, PRIME, ELICA GROUP

SUPPORTERS: BENNETT, ΠΕΦ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, BLUE SEA POWER ENERGY, ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., SAMARAS & PARTNERS CO, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, NOISIS Α.Ε., SMERemediumCap, UNISYSTEMS, MORTEK, ΕΥΔΑΠ, FDMA LAW FIRM

Χορηγοί επικοινωνίας: Real News, Mononews, Energymag, Worldenergynews , Energypress, Choose