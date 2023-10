Ισραηλινό έγγραφο «βόμβα» επιβεβαιώνει δημοσίευμα του Ποντικιού – Μόνιμη εκδίωξη των Παλαιστινίων στην Αίγυπτο

Αποκαλυπτικό των προθέσεων του Ισραήλ είναι έγγραφο που αποδίδεται στο υπουργείο Πληροφοριών, με το οποίο προτείνεται η μετεγκατάσταση των 2,5 εκατομμυρίων Παλαιστίνιων από την Λωρίδα της Γάζας στην αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά. Η πρόταση αυτή έπεσε στο τραπέζι από τους Ισραηλινούς, που ζητούν την υποστήριξη της Δύσης για να υλοποιηθεί.

Το σχετικό έγγραφο έχει ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, δηλαδή κυκλοφόρησε με τη μορφή του εμπιστευτικού έξι μέρες μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ.

Όπως είχαμε γράψει στο φύλλο της εφημερίδας Το Ποντίκι στις 19/10/2023, στο άρθρο με τίτλο «Τι κατάφερε η Χαμάς, που απέτυχε το Ισραήλ- οι θετικές και οι αρνητικές προοπτικές για την επίλυση του Παλαιστινιακού», ο Νετανιάχου στην ουσία «θα ήθελε να συζητήσει το σχέδιο που έχει εδώ και δεκαετίες για να εξωθήσει τους Παλαιστίνιους γύρω από την Ράφα και στην αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά και να μεταθέσει το πρόβλημα στις πλάτες των Αιγυπτίων». Την πληροφορία για την επαναφορά του σχεδίου Νετανιάχου για το Σινά, που έχουμε αποκαλύψει εδώ και δώδεκα ημέρες, δημοσιοποίησε αρχικώς το τοπικό ειδησεογραφικό σάιτ Sicha Mekomit, και σήμερα το ανέβασε ο ιστότοπος των whistleblowers στην πλατφόρμα Χ.

Verified document from Israeli Ministry of Intelligence on October 13 suggests forced displacement of Gaza civilians to Egypt would "yield positive and long term strategic results"



