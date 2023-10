Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε με τις αποφάσεις του διαιτητή του αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ετιφάκ, για τη φάση των «16» του Κυπέλλου στη Σαουδική Αραβία και… ζήτησε την αντικατάστασή του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 12′, ενώ η Αλ Νασρ βρήκε δίχτυα με τον Άντερσον Ταλίσκα στο 45+4′, όμως –έπειτα από παρέμβαση του VAR– ο διαιτητής το ακύρωσε.

Λίγα λεπτά μετά, στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Ταλίσκα αποβλήθηκε με κόκκινη, με την Αλ Νασρ να μένει με 10 παίκτες.

Όλα τα παραπάνω προκάλεσαν την αντίδραση του Πορτογάλου.

Cristiano Ronaldo asking for the referee to be changed during the game 😭😭😭 pic.twitter.com/yFsovpTRi1