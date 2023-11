Nέες διακρίσεις στα HR AWARDS 2023 απέσπασε o ελληνικός όμιλος εταιριών αμυντικής τεχνολογίας EFA GROUP

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς των HR AWARDS 2023, υπήρξε ο ελληνικός βιομηχανικός όμιλος εταιριών αμυντικής τεχνολογίας EFA GROUP,για 3η συνεχόμενη χρονιά, αποσπώντας συνολικά 4 βραβεία.

Στον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει πρωτοβουλίες και καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, το EFA GROUP βραβεύτηκε σε 4 σημαντικές κατηγορίες στα HR AWARDS 2023 που διοργανώθηκαν την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου στο InterContinental από την Boussias. Πιο συγκεκριμένα:

Gold Βραβείο στην κατηγορία “Best HR Corporate Event” που βασίστηκε σε ένα καινοτόμο εγχείρημα του Ομίλου, «παντρεύοντας» την επιστήμη με την τέχνη: τη σύσταση μουσικής ορχήστρας, της EFA BAND, αποτελούμενης αποκλειστικά από στελέχη του Ομίλου. Η EFA BAND, αποτελούμενη από δεκαπέντεεργαζόμενους- μουσικούς και χορωδούς, τελεί πρόβες σε ένα πλήρως εξοπλισμένο μουσικό στούντιο, υπό την καθοδήγηση επαγγελματία μαέστρου. Έχει ήδη προχωρήσει σε 2 συναυλίες στα πλαίσια εταιρικής εκδήλωσης για τους εργαζόμενους του Ομίλου, με τη 2η συναυλία “EFA BAND LIVE CONCERT”, που διοργανώθηκε για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου, στο ανοιχτό θέατρο στο «Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση» στις 9 Ιουνίου 2023, να αποσπά το Gold βραβείο της εν λόγω κατηγορίας.

Silver Βραβείο στην κατηγορία “Best Use of AI in HR” που βασίστηκε στη δημιουργία, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μίας σειράςαπό βίντεο-παρουσιάσεις με παρουσιαστή ένα ψηφιακό Avatar, τον “James”. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου EFA GROUP, χρησιμοποιείται στην ψηφιακή εσωτερική πλατφόρμα – intranet του Ομίλου, ως «καλωσόρισμα» και πρώτη γνωριμία των νέων συναδέλφων με τις εταιρίες και τα εργαλεία του Ομίλου.

Silver Βραβείο στην κατηγορία “Best Youth Employment – Early Careers Initiatives / Strategy” που βασίστηκε στη δημιουργία δύο εντατικώνπρογραμμάτων (bootcamp) προς 16 νέους επιστήμονες, οι οποίοι προσελήφθησαν εξαρχής σε μια εκ των εταιριών του Ομίλου, για εξέλιξη των γνώσεών τους στη γραφή κώδικα και testing, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στον τομέα του software engineering. Παράλληλα με την εντατική εκπαίδευση και σε αληθινές εργασιακές συνθήκες, οι νέοι συνάδελφοι εκπαιδεύτηκαν και σε χρήσιμες δεξιότητες – soft skills.

Bronze Βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Technology for Talent Acquisition” για τηχρήση και παραμετροποίηση πλατφόρμας Applicant Tracking System (ATS), η οποία έφερε αξιοσημείωτες βελτιώσεις στον κύκλο των προσλήψεων των εταιριών του EFA GROUP, όχι μόνο όσον αφορά στην εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και στην ποιότητά τους, επιτρέποντας στο HR να επικεντρωθεί σε πιο στρατηγικές πτυχές της απόκτησης ταλέντων.

«Η τετραπλή βράβευση του EFA GROUP στα HR AWARDS 2023 αποτελεί υπέρτατη τιμή για εμάς, γιατί αφορά στην πληθώρα των καινοτόμων δράσεών μας για την προσέλκυση νέων ταλέντων, αλλά και την εξέλιξη των ανθρώπων μας στις εταιρίες του Ομίλου. Δύναμή μας, είναι οι άνθρωποί μας. Γι’ αυτό το λόγο, με στρατηγικό όραμα το συνεχές upskilling και reskilling, επενδύουμε κάθε χρόνο περισσότερα από 120.000€ στον τομέα της εκπαίδευσης των συναδέλφων μας, δημιουργώντας ένα “ολιστικό” πρόγραμμα επανεκπαίδευσης που αφορά όχι μόνο στις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και σε ευρύτερα θέματα που σχετίζονται με τις ξένες γλώσσες, την ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισμό», σημείωσε σχετικά ο Γιώργος Τερζάκης, Head HR του EFA GROUP.

Το EFA GROUP δραστηριοποιείται στην αγορά της αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας και έχει εδραιωθεί σε περισσότερες από 66 χώρες παγκοσμίως. Απασχολεί 450 άτομα προσωπικό, ως επί το πλείστον Έλληνες επιστήμονες και μηχανικούς. Στο EFA GROUP ανήκουν η EFA VENTURES (Διεθνής Πάροχος Βιομηχανικών Συνεργασιών και Συναφών Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών), η ΤΗΕΟΝ SENSORS (Συστήματα Νυχτερινής Όρασης και Θερμικής Απεικόνισης), η SCYTALYS (Συστήματα Τακτικής Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Ζεύξης Δεδομένων, Εξομοίωσης, Λύσεις Διαλειτουργικότητας) και η ES SYSTEMS (Ολοκληρωμένα Συστήματα Αισθητήρων με τεχνολογία MEMS και Λύσεις IoT). Το EFA GROUP έχει προχωρήσει επίσης σε στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις με τις εταιρίες DEFENDER (Πανοραμικές Κάμερες και Συστήματα Ανάλυσης και Επεξεργασίας Εικόνας), και τις ελληνικές εταιρίες UCANDRONE (UAS για την άμυνα, ασφάλεια και εμπορικές εφαρμογές) και AETHER AERONAUTICS (Target Drones, Ελαφρά Αεροσκάφη, Πτητικές Δοκιμές). Οι δραστηριότητες του EFA GROUP ενισχύονται από την epicos.com, τη μοναδική διεθνώς Β2Β διαδικτυακή πύλη για τον χώρο της Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Νέων Τεχνολογιών (ADHT). www.efagroup.eu Περισσότερες πληροφορίες στα:www.efaventures.com www.theon.com www.scytalys.com www.esenssys.com www.defender–ai.com www.ucandrone.com www.aether-aeronautics.com www.epicos.com