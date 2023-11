Αλβανία: Ποδοσφαιριστής πέθανε μέσα στο γήπεδο εν μέσω αγώνα (Video)

Ανείπωτη τραγωδία συνέβη στο αλβανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου καθώς ο Ράφαελ Ντουαμένα υπέστη ανακοπή καρδιάς στη διάρκεια του αγώνα της Εγνατία με την Παρτιζάνι και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 28χρονος Γκανέζος επιθετικός της Εγνατία κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που παιζόταν η αναμέτρηση για την αλβανική λίγκα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έφυγε απ’ τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την ποδοσφαιρική οικογένεια. Ο Ντουαμένα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Δυρραχείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του από ανακοπή καρδιάς.

Sad in Albania, in the elite of the championship/ Raphael Dwamena fell unconscious on the field during Egnatia-Partizani and then changed his life in the hospital pic.twitter.com/Pv7IExPXLY