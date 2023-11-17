Μολδαβία: Ο σκύλος της Μάγια Σάντου δάγκωσε το χέρι του Αυστριακού προέδρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα ατυχές περιστατικό σημάδεψε την επίσκεψη του προέδρου της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν στη Μολδαβία, καθώς τον δάγκωσε ο σκύλος της Μολδαβής ομολόγου του.
Κατά τη διάρκεια της βόλτας των δύο ηγετών στον κήπο της προεδρικής κατοικίας ο Αυστριακός πρόεδρος πήγε να χαϊδέψει τον σκύλο της Μολδαβής προέδρου, τον οποίο κρατούσε ένας άντρας από την ασφάλειά της.
Ο Κόντρουτς –όπως είναι το όνομα του σκύλου της προέδρου της Μολδαβίας– αντέδρασε και δάγκωσε το χέρι του υψηλού προσκεκλημένου.
Η Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου ζήτησε συγγνώμη από τον Αυστριακό ομόλογό της για το ατυχές περιστατικό, εκτιμώντας πως ο σκύλος είχε τρομάξει από την παρουσία ξένων προσώπων.
Σε συνάντηση που είχε αργότερα με τον πρόεδρο της βουλής, ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν εμφανίστηκε με επίδεσμο στο τραυματισμένο χέρι του.
Η Μάγια Σάντου υποδέχθηκε στο Κισινάου τους προέδρους της Αυστρίας και της Σλοβενίας για συνομιλίες σχετικά με την διαδικασία ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
