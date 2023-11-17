Μολδαβία: Ο σκύλος της Μάγια Σάντου δάγκωσε το χέρι του Αυστριακού προέδρου

Ένα ατυχές περιστατικό σημάδεψε την επίσκεψη του προέδρου της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν στη Μολδαβία, καθώς τον δάγκωσε ο σκύλος της Μολδαβής ομολόγου του.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας των δύο ηγετών στον κήπο της προεδρικής κατοικίας ο Αυστριακός πρόεδρος πήγε να χαϊδέψει τον σκύλο της Μολδαβής προέδρου, τον οποίο κρατούσε ένας άντρας από την ασφάλειά της.

Ο Κόντρουτς –όπως είναι το όνομα του σκύλου της προέδρου της Μολδαβίας– αντέδρασε και δάγκωσε το χέρι του υψηλού προσκεκλημένου.

Maia Sandu's dog bit the Austrian president when he tried to pet it



The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen's finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2023

Η Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου ζήτησε συγγνώμη από τον Αυστριακό ομόλογό της για το ατυχές περιστατικό, εκτιμώντας πως ο σκύλος είχε τρομάξει από την παρουσία ξένων προσώπων.

Σε συνάντηση που είχε αργότερα με τον πρόεδρο της βουλής, ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν εμφανίστηκε με επίδεσμο στο τραυματισμένο χέρι του.

Η Μάγια Σάντου υποδέχθηκε στο Κισινάου τους προέδρους της Αυστρίας και της Σλοβενίας για συνομιλίες σχετικά με την διαδικασία ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

The dog of the President of the Republic of Moldova Maia Sandu bit the hand of the Austrian President Alexander Van der Bellen, who arrived in Chisinau today for a visit. pic.twitter.com/kxkMMs12jT November 16, 2023

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Δύο ακόμη εκτελέσεις σε Αλαμπάμα και Τέξας – Οι ιστορίες του Κέισι Μακγουόρτερ και του Ντέιβιντ Ρεντερία (videos)

Δυτική Όχθη: Τρεις νεκροί Παλαιστίνιοι από πλήγμα του Ισραήλ με drone στην Τζενίν

ΠΟΥ: Η μοναξιά συνιστά σοβαρή απειλή για την παγκόσμια υγεία