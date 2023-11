Προκαλεί ξανά το Βατικανό η Μαντόνα: Το αμφιλεγόμενο φούτερ με τον πάπα Φραγκίσκο (Photo)

Η Μαντόνα (Madonna) προκαλεί για μία ακόμη φορά το Βατικανό, καθώς εμφανίστηκε ξανά με το αμφιλεγόμενο φούτερ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της περιοδείας που έκανε στο Μιλάνο, η 65χρονη σταρ εμφανίστηκε ν’ αποχωρεί από το ξενοδοχείο της, φορώντας το μαύρο φούτερ με την απεικόνιση του πάπα Φραγκίσκου. Το φούτερ είχε ραφτεί με κόκκινη κλωστή και φέρει φτερά αγγέλου στην πλάτη του.

Η τραγουδίστρια συνδύασε το μπλουζάκι μ’ ένα κόκκινο καρό πουκάμισο, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της μ’ ένα μαύρο μπουφάν bomber και κομψά γυαλιά. Τα ράσα του πάπα γράφουν τ’ όνομα της Μαντόνα, κάνοντας μια έμμεση αναφορά στη viral φράση της: «Θα ήθελα να δω τον πάπα να φοράει το μπλουζάκι μου».

