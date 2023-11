Ένοπλη επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/11).

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο απολογισμός είναι τρεις νεκροί και έξι τραυματίες.

Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης (προσοχή σκληρές εικόνες).

BREAKING:



Terrorist attack in Jerusalem.



2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.



5 in critical condition.



The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ